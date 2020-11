OTESTUJÚ vás aj v Bratislave a Košiciach? ÁNO - je tu však jeden problém!

Prvé kolo testovania v Bratislave a Košiciach odhalilo iba okolo 0,3 percenta pozitívnych, takže druhé kolo tu byť nemusí. Napriek tomu by sa niektorí - z rôznych dôvodov - chceli dať otestovať znova aj tento víkend. A to je problém! Nie všade je to možné.