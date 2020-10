V jednej z najväčších obcí v okrese v Raslaviciach prišli ľudia na testovanie ešte pred ôsmou. Na začiatok však museli čakať takmer hodiny. “Najprv sa museli otestovať zdravotníci a pomocný personál,” uviedol starosta Marek Rakoš. Medzitým sa však vytvoril dlhý rad čakajúcich. Podobne to vyzeralo aj v ďalších obciach. Do 15-tej otestovali vyše 300 ľudí, nikto nebol, podľa starostu, pozitívny.

Niekde začali odoberať stery ľuďom z nosa až po niekoľkých hodinách. V Bardejovských Kúpeľoch až o pol jedenástej. “Chýbajú im zdravotníci,”opisovali čakajúci. Rovnaká situácia bola aj v Bardejovskej Zábave, tam začiatok presunuli na 14-tu hodinu.

V Mokroluhu starosta Marián Beňa nezohnal žiadneho dobrovoľníka, do administratívnych prác sa musel zapojiť sám starosta aj so svojou úradníčkou.

V Zborove do 13-tej hodiny otestovali okolo dvesto ľudí, z nich mali pozitívny test iba dvaja. Dopoludnia tam prichádzali najmä seniori. Stáli natlačení sa seba až kým ich vojak neupozornil: “Nehnevajte sa, že na vás kričím, ste vo veku mojich rodičov. Ale dodržiavajte odstupy, chránite tým seba.”

Do školy na Komenského ulici v Bardejove nedorazil načas potrebný materiál, preto testovanie tiež odsunuli. Aj tu sa vytvoril dlhý rad. Takmer 2,5 hodiny čakal Martin Knapík (49): “Mám to za sebou. Som negatívny,” povedal s tým, že necítiil pri testovaní bolesť ani sa mu to nezdalo nepríjemné. “Teraz som si pozrela výsledky. Som negatívna. Ale celé to trvalo 3 hodiny. Je to dlhý čas. Prišla som o pol jedenástej a už je pol druhej,” povedala nám Anna Hudáková (63).

Pomôcť testujúcim do Bardejova prišiel s dvojhodinovým meškaním oproti avizovanému času minister zdravotníctva Marek Krajčí. „Ľudia, ktorí sú tu od rána, potrebujú vystriedať. Tak som im prišiel pomôcť,“ povedal Krajčí . MInister vzal so sebou aj lekára Synaka, dôchodcu, ktorý pracuje v Rakúsku a vyzval ďalších slovenských lekárov, aby prišli po jeho vzore pomôcť svojim kolegom. Po dvoch hodinách sa presunul na rokovanie do bardejovskej nemocnice a potom sa vrátil späť pomáhať s testovaním.

Počas včerajšieho dňa zistli, že jedným z nakazených koronavírusom aj bardejovský smetiar.

Vo Vaniškovciach šiel ako prvý na test starosta, údajne mu vyšiel pozitívny test, preto ihneď odišiel do karantény. Odvtedy nedvíha mobil.

