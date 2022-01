Piatok (28.1) sa však všetko zmenilo a termálne kúpalisko sa tešilo po dlhej dobe prvým návštevníkom. V jednom z vonkajších bazénov na nás kývala partia priateľov - Hela, Fero a Ivan, ktorí sem prišli z okresu Stará Ľubovňa a chodievajú sem už roky. “Vo štvrtok sme sa dopočuli, že konečne napúšťajú vodu. Aj sme si pohundrali keď bolo zatvorené, aj sme si ponadávali počnúc vládou, lebo nie je normálne, aby sme my chodili do Poľska, Maďarska a kade tade, pritom tu máme takú úžasnú vodu,” povedala nám Hela, ktorá verí, že už bude všetko v poriadku a že konečne budú môcť tento prírodný, vzácny dar využívať v plnej miere a nikto do toho nebude zasahovať.

“Voda je perfektná, teplučká, až na ten vietor. U nás sneží, je tam fujavica, takže my si tu užívame takto. Zobrali sme si aj dovolenku. Tá rodinná atmosféra je úžasná, keď sme prišli v zime, nebol tu nikto, bolo to smutné,” doplnila. Rovnako si voľný čas prežitý v termálnej vode užíval aj Anton z Trenčína, ktorý sem raz dotiahol aj kamaráta už 30 rokov žijúceho v Nemecku. “Nechcel veriť, čo všetko táto voda obsahuje. Nikdy sa s tým nestretol a to prešiel celú Európu. Ani nevieme čo tu máme. Pre nás, hlavne starších je to úžasné. Tí, čo rozhodovali o zatvorení kúpaliska sadnú do lietadla a idú do Dubaja a podobne, ale ľudia, ktorí chodia do roboty normálne, chodia sem a toto im chýba,” myslí si.

Otvorenie kúpaliska výrazne pomôže aj obchodníkom, ktorí v areáli prevádzkujú svoje obchody a poskytujú služby rôzneho druhu. V piatok ako prvá otvorila svoj obchodík domáca Ildikó. "Zatvorené sme mali 7, predtým 8 mesiacov. Veľmi sa tešíme, že kúpalisko konečne otvorili, kto by sa netešil. Bohužiaľ, žijú tu aj ľudia, ktorí sa tomu netešia, rôzni kritici a neprajníci, ktorí určite dopomohli k tomu, aby sme takto dopadli všetci. A dopláca na to nielen Podhájska, ale celý región,” poznamenala.

