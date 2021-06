Terézia pracovala na nitrianskej radnici ako právnička. Jeden deň bola plná života v práci, na obed odišla na očkovanie a o niekoľko hodín po podaní druhej dávky Pfizeru bola mŕtva. Ide už o piate úmrtie u nás, po ktorom ako možnú príčinu vyšetrujú podanie vakcíny proti koronavírusu.

Z toho, čo sa stalo, sa nevie spamätať jej rodina ani kolegovia. Zostali po nej dve deti.

Terku pochovali v piatok na cintoríne v nitrianskej časti Mlynárce. Rozlúčiť sa s ňou prišlo veľmi veľa ľudí, aj kolegovia z úradu, ktorí si vo vestibule aj v kancelárii vyložili jej fotografie, aby aspoň takto zostala s nimi.

„Je to pre nás neskutočný šok a doteraz neverím tomu, že je to realita. Terka robila u nás asi dva roky v právnom odbore. Bola veľmi šikovná a zodpovedná, ľudsky neskutočne obetavá žena a mama. Rodina bola pre ňu všetko. Je to strašná tragédia,” povedala nám so slzami v očiach Ivana Buranská, zástupkyňa prednostu Mestského úradu v Nitre a Terkina nadriadená.

Šok pre rodinu aj kolegov

Kolegyne nám potvrdili, že Terka bola ešte v pondelok v práci plná života. Okolo obeda mala spolu s manželom termín na druhú dávku Pfizeru v nitrianskej nemocnici. Na očkovanie išli spoločne. Po prvej dávke podľa kolegýň mala len bežnú reakciu. O tom, že by mala nejaké vážne zdravotné problémy, nevedia.

„Dozvedela som sa o tom z esemesky Terkinho manžela, ktorú mi poslal v noci z pondelka na utorok. Na utorňajšej mestskej rade sme si Terku uctili minútou ticha,“ dodala zástupkyňa prednostu.

Najťažšie chvíle však prežíva rodina. Obaja Terkini synovia, ktorí náhle stratili mamu, chodia ešte len do základnej školy. Jej mama, ktorá v stredu vybavovala na matrike doklady v súvislosti s úmrtím dcéry, sa pred mestským úradom zrútila. „Nehnevajte sa, nebudem sa vyjadrovať," povedala nám uplakaná žena.

Sú vakcíny bezpečné?

Smrť mladej ženy opäť otvorila otázku bezpečnosti vakcín. Prípadov úmrtí krátko po očkovaní sme už mali na Slovensku niekoľko, podľa oficiálnych úradných záznamov sú tri. „K dnešnému dňu evidujeme spolu tri úmrtia v kauzálnej súvislosti s očkovaním," uvádza Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL).

V dvoch prípadoch bol súvis stanovený ako možný po vakcínach od spoločnosti Pfizer a Moderna a v jednom ako pravdepodobný po vakcíne AstraZeneca. „Pri iných už uzavretých prípadoch bol súvis vylúčený," dodal ŠÚKL.

Oficiálne vyjadrenie, či možno smrť mamičky z Nitry spájať s vakcínou, vydá Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, až keď dostane všetky laboratórne výsledky. To môže trvať týždeň alebo dva.

Čo si myslí infektológ, čítajte na ďalšej strane