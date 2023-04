Ako chlapec žil Otto Guštafík s rodinou práve v Trenčianskych Tepliciach. Jeho otec bol známy lekár v kúpeľoch. Každý rok sa do kúpeľného mestečka vracal za rodinou z New Yorku a nevie si predstaviť, kde inde by mal prežiť zaslúžený dôchodok ak nie v meste, ktoré miluje.

O. Guštafík už ako dieťa ukázal, že má veľký talent na jazyky. Počas základnej školy sa učil u súkromnej učiteľky anglicky, nemecky aj francúzsky. V štúdiu jazykov pokračoval aj na vysokej škole ekonomickej v Bratislave. V rokoch 1983 až 1984 sa zúčastnil na konkurze mladých kandidátov z Československa, ktorý organizoval sekretariát OSN. A Vybrali ho. Dostal sa rovno do New Yorku.

"Bol som P2 - meeting servis, umiestňoval som zasadania v asi tridsiatich sálach podľa veľkosti, potrieb, časovania. To bola moja úloha, ktorá trvala približne 4 až 5 rokov. Po páde režimu u nás som dostal ponuku od OSN zostať tam natrvalo. Potom som spravil vnútorné skúšky ako politický pracovník pomáhať delegátom vyznať sa v pravidlách procedúr," vysvetľuje O. Guštafík s tým, že takto sa dopracoval až na úroveň P5, čo bol najvyšší stupeň. Stal sa tajomníkom 2. a 3. výboru, pričom výborov je 6. Druhý výbor sa zaoberal finančnými a ekonomickými záležitosťami sveta, tretí sociálnymi, ekonomickými a ľudskými právami.

O. Guštafík ovláda dokonale angličtinu, nemčinu, francúzštinu aj ruštinu. Aj to, že bol mimoriadne jazykovo zdatný zavážilo v čase, keď si do OSN vyberali ľudí. "Keď som robil ústne skúšky z jazykov, rozprával som s jedným po francúzsky, s druhým po nemecky, ďalší sa ma spýtal niečo po rusky. U nich bolo ale dôležité aj to, aby bol človek, ktorého si zoberú tolerantný. Tolerantný voči náboženstvu, právam žien, voči politickým stranám. Ja som stratil otca v trinástich, aj strýko mi zomrel veľmi skoro, my sme sa v rodine spoliehali na ženy, na mamu, babku, tetu. Mal som vždy veľkú úctu voči ženám, čo tiež zavážilo," hovorí O. Guštafík.

Počas 31 rokov práce v OSN v New Yorku mal možnosť byť v blízkosti celého radu významných osobností svetovej politiky, ale aj vedcov a umelcov. "Počas kariéry som sa stretol so štyrmi generálnymi tajomníkmi OSN, ako bol Javier Perez de Cueallar z Peru, Boutros-Boutris Ghali z Egypta, Kofi Annan z Ghany a Ban Ki-moon z Južnej Kórey. Zo štátnikov si spomínam najmä na amerických prezidentov Billa Clintona, a Baracka Obamu, ktorí boli vynikajúci rečníci a ich prejavy boli doslova zážitkom. Zažil som aj ministerskú predsedníčku Spojeného kráľovstva Margaret Thatcherovú, ale snáď najviac na mňa zapôsobil prezident Václav Havel so svojim prejavom po Nežnej revolúcii," spomína O. Guštafík.

Ten vraví, že na stálej misii Slovenska pri OSN bol prítomný pri návštevách všetkých našich prezidentov. "Dobre si pamätám aj na prejavy Geroga Busha mladšieho, prezidenta USA, a Tony Blaira z Veľkej Británie po vojenskom napadnutí po vojenskom napadnutí Iraku, ktoré nebolo schválene OSN v roku 2003. Obaja štátnici vtedy obhajovali tento krok," hovorí O. Guštafík.

O. Guštafík vraví, že zažil aj prejavy štátnikov, akými boli Helmut Khol, Jacques Chirac, Gordon Brown, či Vladimír Putin, alebo Yasir Arafat a Benjamin Netanyahu. "Väčšina svetových politikov prišla počas všeobecnej rozpravy predniesť prejav do OSN v New Yorku, takže ich bolo veľmi veľa," upresnil.

Počas práce musel častokrát pôsobiť aj ako mediátor a riešiť konflikty medzi rôznymi delegátmi. "Bol som v Berlíne na veľkej konferencii o geografických menách. Prišli Kórejci a Japonci a začali sa hádať o názve mora medzi Kóreou a Japonskom, jedni tvrdili, že je to kórejské a druhí, že japonské more. Oni chceli, aby sa na tejto konferencii rozhodlo, aké more to bude, ale to nešlo. Tak sme sedeli, oni pozerajú na mňa, že čo s tým spravím. Tak som im nakázal, nech mi dá každý svoj prejav, ktorý uverejníme v správe do valnej hromady a necháme, nech to vyrieši úrad v Paríži, ktorý to má riešiť," hovorí O. Guštafík.

Perné chvíle zažil aj na komisii pre vedecko-technický rozvoj v Ženeve, kam prišli Rusi v čase, keď už bolo rozhodnuté, že Svetový summit pre informačnú spoločnosť sa bude konať v Tunisku a Ženeve. Rusi ale prišli s tým, že Vladimír Putin navrhuje, aby sa konal v Moskve. "Hovorím, musíme sa s nimi dohodnúť, tak som za nimi prišiel s tým, že to už bolo rozhodnuté, ale oni vravia, že si musia zachrániť tvár. Poprosil som ich, nech napíšu list s tým, že pozývajú na tento míting tam a tam. Dali sme to do preambuly s tým, že toto ponúka delegácia Ruska ako pozitívum aj keď už vedia, že bolo rozhodnuté, ale aj tak by radi všetkých pozvali. Nakoniec boli spokojní, pretože mohli doma povedať, že to navrhnuté bolo," uzavrel O. Guštafík.

O. Guštafík do Ameriky odišiel aj s manželkou, ktorá je tiež z Trenčianskych Teplíc a so synom. Vždy sa však chcel vrátiť naspäť na Slovensko. "Chcel som sa vrátiť. V Amerike nie je taký dobrý život, ako si ľudia myslia. Naše zvyky, kávička, posedieť si s kamarátmi, ja mám rád slovenčinu, bol som recitátor. Môj syn zostal v Buffale v Amerike, ale Slovensko a Trenčianske Teplice, to je moje detstvo. Tie lesy, tie kaviarničky, tá príroda, toto sa nedá opustiť," uzavrel talentovaný Slovák.