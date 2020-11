Policajti Jakub Dronzek a Patrik Selep boli vyslaní do obce Chemľnica. Len 14-ročný chlapec pred svojim domom všimol škatuľu, v ktorej sa nachádzali štyri asi dvojmesačné šteniatka.

Podľa svedkov neznáma osoba vyložila z vozdila škatulu so šteniatkami a z miesta okamžite odišla. Policajti sa rozhodli šteniatok dočasne na noc ujať, umiestnili ich do vyhrievaného priestoru, striedali sa pri nich, a samozrejme im poskytli stravu. Tam sa však pomoc neskončila. Nasledujúci deň sa rozhodli si ich vziať a našli im tak nový domov.

Polícia preveruje informácie, ktoré by mohli viesť k ich majiteľovi, ktorý sa ich takýmto nehumánnym spôsobom zbavil. Nebyť všímavého mladíka, ktorý sa nestránil zavolať policajtov, ako aj našich kolegov, šteniatka by do rána umrzli.