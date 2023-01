Leteckí záchranári majú za sebou tento rok prvú záchranu paraglajdistu. Ten sa cez víkend zrútil k zemi na vrchu Veľký Plešivec pri Čachticiach. Dramatickú záchrannú akciu sa podarilo zachytiť na video. To, ako pristál pilot sa len tak nevidí!

Pilot záchranárskeho vrtuľníka mal čo robiť. Tam, kde by to iní vzdali, on predviedol neskutočný manéver. Na videu je vidieť, že aj keď nemal kde pristáť, vynašiel sa tak, že lyžinu oprel o vrch kopca, po čom lekárka šikovne zoskočila na zem a utekala ratovať 30-ročného muža.

Paraglajdista spadol z výšky približne desiatich metrov. Po príchode záchranárov bol pri vedomí, ale sťažoval sa na silné bolesti v driekovej časti chrbtice. „Na základe výzvy operačného strediska bezodkladne smerovala naša posádka Krištof 07 z Trenčína do katastra obce Čachtice (okres Nové Mesto nad Váhom), odkiaľ bol z vrchu Veľký Plešivec hlásený pád paraglajdistu. Po rekognoskácii terénu bola lekárka k zranenému mužovi vysadená z opretia vrtuľníka,“ priblížil Air – Transporte Europe, letecká záchranná služba.

Video z pádu paraglajdistu vo februári 2021. Malo ísť o bývalého manžela bývalej štátnej tajomníčky Moniky Jankovskej.

Lekárka mužovi poskytla neodkladné zdravotné ošetrenie a podala potrebné lieky. „V spolupráci s prítomnými hasičmi bol pacient naložený na palubu a v stabilizovanom stave s podozrením na poranenie chrbtice bol rýchlo a šetrne vrtuľníkom prevezený na ďalšie vyšetrenie do Fakultnej nemocnice Trenčín,“ uzavreli leteckí záchranári.