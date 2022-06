Vlado je známy nielen z televíznej relácie Bez servítky, ale aj účinkovaním do Farme, v ktorej v roku 2012 súťažil aj so svojou manželkou Renátou. Hoci to do finále obaja nedotiahli, Vladova televízna kariéra pokračuje ďalej.

"Prečo? Baví ma spoznávať nových ľudí, nové veci, jednoducho je to fajn," prezradil nám v prostredí svojho podniku, kde sa v súčasnosti usadil, dôvody, prečo má rád televízne kamery.

Hoci mu však varenie pred kamerou veľmi nešlo, Vlado sa napriek tomu pred troma rokmi pustil do nového biznisu, v ktorom nemá od varenia ďaleko. Pri Nitre, v malebnej dedinke Jelenec, prevádzkuje na Remitáži krčmu. "Cítim sa tu ako doma, dvadsať rokov som tu mal chatu, takže to na Jelenci dôverne poznám," prezradil nám.

Dodal, že v krčmičke, kde sa konajú diskotéky, koncerty či varenia gulášov, mu pomáha DJ Jajo. "Je to taký môj "nevlastný" syn," smeje sa. "Prežil som tu aj pandémiu, mám tu kopec kamarátov," hovorí. "Nevarím síce jedlá ako pred kamerami, ale v kuchyni ma nájdete pri guláši či držkovej."

V relácii Bez servítky mnohých zaujalo, že mu s varením pre kamerami pomáhala kamarátka Zuzana a o vlastnej polovičke Vlado nepovedal ani slovo. Špekulovalo sa, či sa náhodou s manželkou nerozišli.

"Renátka sem pravidelne chodí, je to jedna úžasná osoba a príjemná žena," prezradil o Vladovej žene jeho kamarát Ivan. "Je to tak, s Renátou máme normálne manželstvo, Zuzana je skutočne naša kamarátka. Milujem svoju rodinu, užívame si to spolu a tešíme z vnúčaťa," dodal Vlado.

