Tento víkend sa na niektorých územiach Slovenska už tešili ľudia zo sneženia.

Prvý sneh sa objavil na severe a východe Slovenska, západ si na prvé vločky musí ešte počkať - nie však už dlho. Podľa meteorológov by mohlo začať snežiť na celom Slovensku už ku koncu tohto týždňa.

Predpoveď počasia na stredu - na väčšine územia slnečno. Zdroj: SHMÚ

"Nad Jadranom by sa v priebehu týždňa mala prehlbovať tlaková níž, ktorá by vo štvrtok mala smerovať nad vnútrozemie Európy a presunie sa cez oblasť Balkánu smerom nad naše územie. S touto tlakovou nížou bude súvisieť zrážkové pole, ktoré dorazí do chladnejších vrstiev atmosféry. Súčasne však okolo tejto tlakovej níže začne postupne od juhu prúdiť teplejší vzduch,"píše na svojej stránke imeteo.sk

Dočkáme sa tak snehových zrážok, no snehovú pokrývku, aká sa vytvorila počas víkendu vytvorila na východe, by sme neočakávať nemali. Do stredy si teda na celom Slovensku ešte treba užívať slniečko pretože od štvrtku, ho vystrieda zatiahnutá obloha a sneženie.

