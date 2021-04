Je to miesto, kde sa cítite ako vo voľnerj prírode, hoci ste takmer v strede mesta. Zámer architektov revitalizovať ho, miestnych vystrašil.

Pred niekoľkými týždňami obyvatelia z okolia vypĺňali detailný dotazník o tom, čo by chceli, aby sa zmenilo v okolí jazera a čo nie. Väčšina napísala presne to isté: Nemenili by nič.

„Samozrejme, okrem opravy chodníkov, osvetlenia a niekoľkých ďalších drobných úprav, ktoré by okolie skrášlili a urobili bezpečnejším, ale nemenili by jeho prírodný charakter,“ vysvetľuje starosta mestkej časti Martin Chren, ktorý má tento kúsok zeme tiež úprimne rád.

„Presne také inštrukcie dostanú aj architekti, aby sa miestne prírodné bohatstvo zachovalo a rozvíjalo a citlivými zásahmi sa zútulnila celková atmosféra miesta. Takže ani rybári, ani psíčkari a ani vy, ktorí tam chodievate na pokojné prechádzky, sa obávať nemusíte,“ ubezpečil starosta Ružinovčanov na sociálnej sieti.

Finálny projekt MIB bude známy o niekoľko mesiacov a samotné práce začnú na budúci rok.