Na názor sa mestská časť pýta svojich obyvateľov. Informuje o tom starosta Nového Mesta Rudolf Kusý na sociálnej sieti. "Testovanie je dôležitým nástrojom ochrany pre mnohých, u ktorých si to vyžadujú pracovné povinnosti alebo 'len' starosť o to, aby nenakazili svojich blízkych," konštatuje Kusý.

Podľa neho by výhodou takéhoto odberného miesta na území mestskej časti bolo, že by bolo pre obyvateľov Nového Mesta bezplatne. "Náklady na testy by zaplatil štát. Myslím, že v dnešných ťažkých časoch je aj toto služba, ktorú by sme sa ako samospráva mali snažiť Novomešťanom zabezpečiť," podotýka Kusý.

Koncom novembra zriadila takéto stále odberné miesto aj mestská časť Ružinov. Eviduje totiž veľký záujem ľudí o testovanie antigénovými testami aj mimo plošného testovania a dlhé rady počas uplynulých dní pred nemocnicou v Ružinove, keďže podľa samosprávy štátne odberné miesta kapacitou nie vždy stačia. Odberné miesto na testovanie formou antigénových testov bolo vytvorené v Dome kultúry (DK) Ružinov.

