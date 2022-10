To, že známe osobnosti na internete častokrát narazia na falošné profily, ktoré sa vydávajú za nich, nie je žiadnou novinkou. Tento raz sa niečo podobné stalo aj našej tanečníčke Kataríne Jakeš (34).

Tá sa stala obeťou internetového podvodu. Z jej instagramového profilu totiž niekto stiahol jej súkromné fotografie a použil ich vo svojom novom profile. Má ísť o ruský profil, ktorého autor je neznámy.

"Na ruskom profile vyšla pred chvíľou správa, že slávna speváčka Alla Pugacheva predala dom osobe, ktorá vystupuje pod menom vika_orlowa. Buď ide o ukradnuté fotky našej Kataríny Jakeš, alebo to je pravda a kúpila ten dom pod iným menom. V Rusku je to senzácia," napísala nám do súkromnej stránky čitateľka.

Keď sme sa na to opýtali sexi tanečníčky, o ničom nevedela. "Už v minulosti som mala problémy s napadnutým profilom, ale o tomto som vôbec nepočula. Samozrejme, že tieto informácie nie sú pravdivé," povedala nám Jakeš, ktorá situáciu aj hneď riešila a tento profil nahlásila.