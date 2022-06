Taliansky šéfkuchár Andrea Ena pochádza zo slnečnej Sardínie, no už dlhé roky žije v Bratislave, kde má dve reštaurácie. Nás však previedol po svojom byte a odhalil nám súkromnú kuchyňu.

Jeho byt sa nachádza neďaleko jednej svojej prevádzky, aby to nemal ďaleko do práce a z okna mohol sledovať, čo sa v reštaurácii deje. Chytré, no nie?

Svoje rozprávanie začína tým, že v každej talianskej kuchyni musia byť cestoviny, olivový olej, pečivo, parmezán alebo ovčí syr. "Ja mám rád mix Pecorino, teda kravský a ovčí syr pol na pol,“ vysvetľuje Andrea s tým, že doma musí mať vždy aj ryžu a paradajkovú omáčku.

K jeho základnému vybaveniu patrí samozrejme aj kvalitná káva. Tú Andrea priam miluje! Má rád aj čaj, no ten sa naučil piť až na Slovensku. Pije zázvorovo-citrónový a zelený. V Taliansku sa pije viac ovocný a čierny čaj.

Jednou zo základných potrieb sú pre neho aj bylinky. Nesmie chýbať oregano, bazalka, peperoncino, chilli, hluzovka, cesnak. „Takéto bylinkové spreje sú novinkou z Talianska, menej sa míňajú a ľahko dávkujú,“ hovorí šéfkuchár o zlepšováku, ktorý začína byť čím ďalej, tým viac populárny aj u nás na Slovensku.

