To, že bratislavská Hlavná stanica je hanbou Slovenska pred turistami zo zahraničia, je roky známe. Na to, ako vyzerá, však začali poukazovať už aj známe osobnosti.

Dnes ráno sa na sociálnej sieti objavil nahnevaný príspevok od moderátorky Aleny Heribanovej na margo stanice a jej okolia. "Naša Bratislava a jej dnešná tvár," napísala rozhorčene vo svojom statuse moderátorka s tým, že jej hosťom zo zahraničia sa naskytol doslova otrasný pohľad nielen na to, ako stanica vyzerá vo vnútri, ale hlavne na to, ako vyzerá navonok.

Moderátorka Alena Heribanová zverejnila na sociálnej sieti otrasné zábery okolia Hlavnej stanice v Bratislave. Zdroj: Alena Heribanová

Problémom totiž podľa jej slov nie je len samotná budova stanice, ale aj beprostredné okolie, ako napríklad Žabotova ulica či Námestie Franza Liszta. Miesta, po ktorých smerujú kroky turistov smerom ďalej do centra hlavného mesta. Miesta, ktoré sú podľa moderátorky spustnuté a zanedbané.

"Zídete od Hlavnej stanice s hosťami, ktorí sa tešia na jej krásy. Toto bol uvítací pohľad. Môžeme to zmeniť...musíme, čo najskôr!," vyzvala vo svojom statuse na zmenu nielen stanice, ale aj ulíc Alena Heribanová.

Slovenská moderátorka žila niekoľko rokov v susednej rakúskej Viedni a tam, keby niekto niečo podobné podľa jej slov nastriekal na stenu nejakého objektu, tak jednak ho vedia vďaka kamerovým záznamom pomerne rýchlo vypátrať, ale hlavne by bol do 24 hodín každý takýto výtvor odstránený. V Bratislave sú takto nevkusne pomaľované desiatky a možno aj stovky budov, vrátane starých obytných domov či vzácnych architektonických pamiatok, a nič sa s tým podľa Aleny Heribanovej nerobí.

Malo by nám záležať, ako Bratislava vyzerá. "Je to naše mesto, v ktorom všetci žijeme," povedala pre denník Plus Jeden Deň známa moderátorka.