Nikolas Bengo Beringer (25) je mladý chalan z Bratislavy, ktorý si ide dravo za svojím snom. Svoju lásku našiel v pánskych účesoch, ktorým sa venuje už roky. "Všetko začalo v roku 2015, kedy som začal chodiť na kadernícku školu ako 17-ročný," povedal vysoký fešák s tým, že študovať začal ako starší, pretože vyrastal v Nemecku. Po pol roku štúdia si uvedomil, že ho viac zaujímajú pánske účesy, no v tej dobe sa ešte nedal študovať odbor barber. "Strojček som z ruky nepustil, odkedy som prvýkrát ostrihal kamaráta."

Po troch rokoch štúdia sa v roku 2018 dostal ako študent do holičstva MMG Barbers, čo je prestížna slovenská značka medzi barbermi. Pracoval pre nich 4 roky. Neskôr začal riešiť svoju vlastnú prevádzku pod ich franchise, čím sa stal konateľom prevádzky v Petržalke. Pôvodne mal sľúbené, že jeho prevádzka bude hotová za 4 mesiace, no doba sa nakoniec predĺžila na viac, ako rok. Keď sa mu podarilo otvoriť, dva dni po prišiel šok. Prišla prvá vlna covidu a s ňou aj lockdown. A tak ich zavreli.

"Počas korony som musel chodiť strihať po domoch, aby som uživil seba aj svoju prevádzku. Bolo to dosť náročné. Po pol roku som si však uvedomil, že to stále nie je to, čo chcem," hovorí Bengo s tým, že on sa chcel prioritne sústrediť na komfort klientov a hlavne chcel, aby jeho barbershop bol jednoducho podľa neho. Odišiel preto zo siete MMG. Ako dôvod Bengo uvádza, že mal každý úplne odlišnú víziu.

Keď od nich odišiel, 10 mesiacov strihal u kamaráta, kde celý čas hosťoval. V tom čase už vedel, že si spraví vlastné holičstvo. Lenže prišli ďalšie vlny covidu a s nimi aj ďalší lockdown. Na začiatku roku 2022 sa mu však konečne podarilo nájsť priestor, kde sa mu zapáčilo. "Vošiel som a vedel som, že toto chcem." O pól roka si teda konečne otvoril salón, o ktorom sníval väčšinu svojho života. Cestu za svojím snom berie Bengo ako skúšku života a test vytrvalosti. "Nejde všetko hneď. Niektorí chcú prevádzku a majú ju o mesiac. Ja som si čakal 4 roky."

Bengo absolvoval v živote asi 10 kaderníckych súťaží. Po šiestich umiestneniach na druhom mieste sa mu podarilo vyhrať. A na druhý deň takisto. Za jeden víkend sa mu teda podarilo odniesť si domov dve prvé miesta a dve druhé. Dnes sa mu súťažiť, podľa jeho slov už nechce. Má toho predsa viac než dosť vo svojom salóne!

Ako mladý chalan robil tiež prvé dva najväčšie workshopy pre barberov a stal sa tiež najmladším porotcom súťaže Zlaté nožnice, kde pôsobil aj tento rok. Dokopy absolvoval asi 15 workshopov a má za sebou jednu z najlepších akadémií na svete - Vidal Sassoon v Londýne (absolvovali ju len traja Slováci).

