Takto si užíva so svojou rodinou! Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková síce pochádza z južných krajov, no spolu so svojou rodinou chodí oddychovať na stredné Slovensko. Nie však hocikam! Ich rodinná chata sa nachádza takmer priamo v geografickom strede Slovenska – pod vrchom Hrb, v blízkosti obce Ľubietová.