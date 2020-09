Návštevníkom pripravilo výstavu starých fotografií, ktoré pripomínajú atmosféru týchto priestorov. Výstava má zároveň upriamiť pozornosť na to najcennejšie, čo sa okrem mobiliára v interiéri i exteriéri bývalej lekárne nachádzalo. Bratislavský magistrát sa dlhšie snažil vrátiť tento priestor verejnosti, s objektom však nemohol voľne disponovať pre nevyriešené vlastnícke vzťahy. Problém sa podarilo tento rok v lete vyriešiť a hlavné mesto sa stalo výlučným vlastníkom objektu.

"Dom z roku 1904 je verejnosťou vnímaný ako ikonický objekt Bratislavy, a preto sa vedenie mesta rozhodlo sprístupniť priestor bývalej lekárne všetkým, ktorí majú radi čaro výnimočných priestorov," informovala hovorkyňa mesta Katarína Rajčanová.

Mobiliár lekárne vznikol v roku 1727, keď rehoľa jezuitov zriadila lekáreň vo svojej budove jezuitského kolégia na Kapitulskej ulici. Neskôr bola lekáreň presťahovaná aj s mobiliárom do Csákyho paláca na Panskej ulici, teda do objektu susediaceho so súčasným domom u Salvátora. Fungovala tam celé 19. storočie, až kým jej mobiliár neodkúpil začiatkom 20. storočia bratislavský mešťan Rudolf Adler.

Lekáreň u Salvatora na Panskej ulici 35 bola zavretá v roku 1995, mobiliár bol odvezený a odvtedy boli jej priestory pre verejnosť neprístupné. Mesto v priestoroch lekárne nainštalovalo výstavu, ktorá má pomocou starých fotografií pripomenúť atmosféru výnimočných priestorov. Výstava bude otvorená do 31.októbra 2020. V Bratislave 19. septembra 2020. FOTO TASR - Dano Veselský Zdroj: Dano Veselský

Lekárnik si dal postaviť v roku 1904 firmou Kittler a Gratzl nájomný dom u Salvátora na Panskej ulici, hneď vedľa Csákyho paláca, a dal tam preniesť lekárenský nábytok. Priestor „oficíny“, teda dielne, respektíve pracovnej miestnosti dal lekárnik vydláždiť ozdobnou keramickou dlažbou, ktorá je zachovaná dodnes.

Výstavu si môžete pozrieť do 31. októbra, každý deň okrem pondelka od 10.00 do 18.00. Vstup je bezplatný.

A čo si o budúcnosti priestorov myslia Bratislavčania a návštevníci hlavného mesta?

Kevin (18), Bratislava: "Podľa mňa sú tie priestory pekné, bolo by fajn, keby tam bol nejaký bar alebo niečo podobné!.“

Alžbeta (62), Bratislava: "Malo by to ďalej slúžiť ako lekáreň. Možno s nejakým múzeom, ale určite by tam mala byť lekáreň.“

Petra (31), Bratislava: "Nebolo by zlé, keby tam vytvorili kultúrny priestor alebo keby tam vznikla pekná historická kaviareň."

Bohuslava (67), Bratislava: "Chcela by som retro lekáreň, tak ako bola roky predtým. Hoci nie všetci by s tým asi súhlasili."