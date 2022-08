Denis sa nedávno v plnej paráde predviedol vo Veľkom Záluží, kde sa stretli milovníci a fanúšikovia street workoutového cvičenia.

Tí, ktorí ho videli po prvýkrát, zostali s nemom úžase, keď mladý muž na vozíčku predviedol silu v rukách a zacvičil tak, že mu mohli závidieť aj zdraví ľudia. "Vždy sa mi páčilo, keď ľudia vedeli dokonale ovládať svoje telo. Všimol som si, že u nás v meste postavili street workoutové ihrisko a tak som poprosil môjho trénera, či by tam so mnou “nevybehol"," prezradil nám Denis ako sa k cvičeniu dostal.

"Po prvom tréningu som zistil, že ma to veľmi baví a celkom mi to aj ide. Cviky s vlastnou váhou sú veľmi zdravé a vynahradzovali mi aj rehabilitácie, ktoré sú pomerne nákladné a nemám na ne peniaze. Síce som po prvom tréningu kvôli svalovici dva dni nevystrel ruky, ale vedel som že toto chcem robiť. A tak som začal trénovať sám. Netrvalo dlho, než som sa dal do reči s chalanmi a babami, ktorí tam cvičili. Zobrali ma medzi seba do tímu Calisthenix Sereď a pomáhali mi sa zlepšovať, za čo som im vďačný. Sú to úžasní ludia."

Bolo náročné začať s cvičením, ako túto drinu vnímajú Denisovi kamaráti a okolie? "Nebolo pre mňa náročné začať, nakoľko som bol zvyknutý na cvičenie z domu. Mamina so mnou pravidelne rehabilitovala a veľa cvikov bolo práve na štýl street workoutu, teda s vlastnou váhou. Väčšinu ľudí moje úsilie motivovalo a podporovali ma v cvičení. Pár ľuďom prišlo vtipné, že vozíčkar chce byť street workoutista, ale keď videli, že to myslím vážne a dokázal som sa naučiť ťažké cviky a prvky, a natočiť motivačné videá, ktoré majú milióny vzhliadnutí, tak ma nakoniec aj veľká časť z nich začala podporovať a zostalo len pár, čo mi závideli," priznal celkom otvorene Denis.

A práve tí, ho dokázali motivovať najviac. "Pretože práve keď vám niekto závidí, tak viete, že niečo robíte dobre. Najviac ma však motivovalo, keď som videl, koľko ľudí svojím cvičením dokážem inšpirovať a dať im nádej, že po ťažkých časoch v živote vždy prídu tie krásne, ak budeme veriť a robiť pre to všetko, čo je v našich silách."

Denisovi ešte ako chlapcovi diagnostikovali lekári rakovinu. "Keď mi to oznámili, tak som sa rozplakal, lebo som si myslel, že zomriem. Potom mi lekári povedali, že existuje liečba a v mojom prípade je úspešnosť veľmi vysoká a tak som to bral v pohode a veril, že všetko dobre dopadne," hovorí mladý muž o situácii, ktorú mu život do cesty priniesol.

"Bohužiaľ, pri liečbe nastali komplikácie, kvôli ktorým sa zhoršil môj neurologický stav. Lekári mi hovorili, že to je len dočasné a všetko bude v poriadku. V 18tich, keď mi oznámili, že už nikdy chodiť nebudem, som mal zmiešané pocity. Najprv som sa hneval, ale potom som bol rád, že aspoň viem na čom som a nemusím žiť v ilúzii," pokračuje.

Ako dodal, vedel, že niektoré fyzické aktivity už nikdy robiť nebude a najviac sa bál toho, či dokáže byť ešte v živote šťastný. "Bál som sa, či si niekedy nájdem priateľku, zažijem naozajstnú lásku a nakoniec si založím vlastnú rodinu. Nechcel som žiť život bez lásky."

Veľmi dôležitá je, podľa Denisa, motivácia žiť aj po uvedomení si, že sa človeku život nadobro zmenil. Tou jeho bolo to, že chcel byť ľúbený a nechcel sklamať mamu, ktorá mu verila a robila všetko preto, aby raz mohol žiť svoj život naplno.

"Vďaka tomuto všetkému som si dokázal upratať hlavu a uvedomiť si, že ak sa doma zavriem a budem sa ľutovať, tak budem len prežívať, no ak budem bojovať, tak aj napriek nepriazni osudu dokážem byť šťastný." Denis je dnes šťastne zamilovaný a práve dve ženy, jeho snúbenica Alexandra a mama, sú mu najväčšou životnou oporou.

Zaujíma nás tiež, či je podľa Denisa už naša spoločnosť skutočne otvorená pre ľudí so zdravotným znevýhodnením. "Sme rovnakí ako všetci ostatní. Väčším problémom ako samotný vozík, sú vždy predsudky ľudí. Práve kvôli nim je ťažšie sa zamestnať, začleniť sa do kolektívu alebo si nájsť partnerku. No mám pocit, že sa to stále zlepšuje. Všímam si, že hlavne u mladších ľudí začínajú miznúť predsudky voči telesne handicapovaným, čo mi robí veľkú radosť," myslí si Denis Kučera.

"Najväčším problémom je však byrokracia a bezbariérovosť na Slovensku. Štátne inštitúcie sa nám častokrát vysmievajú do tváre a hádžu polená pod “kolesá”, čoho som aj ja sám príkladom, keďže sa už 4 roky súdim o dôchodok. Takisto najviac schodov a bariér nájdeme práve v štátnych inštitúciách, keďže sú veľmi často v starších budovách a to mi príde celkom smutné."

