Na človeka sa prenáša infekčnou cestou (napríklad uhryznutím) z nakazeného zvieraťa. Väčšina obetí besnoty je z vidieckej časti Afriky a Ázie, kde je zlá dostupnosť očkovania. V stredoveku sa toto ochorenie považovalo za posadnutie démonmi, alebo za chorobu spôsobenú vesmírnymi javmi. Ročne na besnotu umrie približne 60 000 ľudí. Zo všetkých prípadov besnoty až 40 percent tvoria deti mladšie ako 15 rokov.

Príčiny

Vírus besnoty patrí do rodiny Lyssavírusov a je charakteristickým svojou tzv. ekologickou asociáciou, čiže inklinuje iba k určitému druhu cicavcov. Tieto cicavce potom prenášajú vírus na človeka. Najčastejším prenášačom je pes, líška, vlk, krysa, tchor, veverička, mačka, hovädzí dobytok, ale aj zajac. Medzi špecifický spôsob nákazy patrí uhryznutie netopierom, ktoré je v poslednej dobe veľmi častým spôsobom prenosu.

Príznaky

Prvé príznaky: Horúčka, malátnosť, bolesť hlavy, nevoľnosť, bolesť hrdla, zápaly horných dýchacích ciest, podráždenosť a úzkosť.

Príznaky druhej fázy: zmätenosť a nadmerná aktivita, strach striedaný s melanchóliou, nekoordinované pohyby očí, rozširujúce a zužujúce sa zreničky, ochabnuté svalstvo v oblasti pohryznutia, zvýšená dychová frekvencia striedaná s dusením, zvýšené slinenie a nadmerné potenie.

Príznaky v poslednom, treťom štádiu: paralýza takmer všetkých svalov, prehĺtanie s obrovskými ťažkosťami, kóma, smrť, ktorá je spôsobená udusením, v dôsledku kompletnej obrny svalov.

Besnote sa dá stopercentne predísť a pri správnom očkovacom programe by sa malo riziko nakoniec eliminovať. Jednoduchým kľúčom k úspechu je vysoká zaočkovanosť, ktorá by mala k vyhubení tejto choroby dosiahnuť každý rok aspoň 70 percent populácie. Pokrytie je nutné dodržiavať celé roky na celom svete, aby sme besnotu definitívne porazili. Besnota prenášaná psami tvorí až 99 percent prípadov, preto mávajú miestne úrady prísne pokyny kontroly besnoty u psov. Problémom sú však krajiny Afriky a Ázie, kde sa besnota u psov nekontroluje.

Mnohé organizácie a spoločnosti sa snažia riešiť tento problém a dosiahnuť totálnu elimináciu besnoty. Príkladom je MSD Animal Health, ktorá sa prostredníctvom programu Afya zaviazala k cieľu eliminácie besnoty do roku 2030 v rámci spolupráce s organizáciou United Against Rabies. Vďaka tomuto projektu sa im podarilo darovať vakcíny kľúčovým partnerom, ako sú Mission Rabies (Misia Besnota) a Rabies Free Africa (Afrika bez besnoty), ktorí podávajú vakcínu psom prostredníctvom hromadných očkovacích kampaní v oblastiach sveta, kde je besnota stále endemická.

