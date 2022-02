Chceli by ste niekedy vidieť svet doslova z vtáčej perspektívy? Žiadny problém! Takúto novinku ponúka Základná škola s materskou školou Maximiliána Hella v Štiavnických Baniach v okrese Banská Štiavnica. Tá je prvou základnou školou, kde vyučujú ako povinný predmet Sokoliarstvo.

A po novom aj niečo naviac! Vedenie tejto unikátnej školy totiž prišlo so zaujímavým projektom, ktorého hlavnou myšlienkou je mapovať a filmovať z pohľadu dravca okolie Banskej Štiavnice, ale i celej krajiny.

Ako približuje riaditeľ školy Pavel Michal, takto už majú nakrútené krásne pohľady zo Štiavnice, Štiavnických Baní, ale i z vrchu Krížna vo Veľkej Fatre. Najbližšie plánujú aj zábery z Ľubovnianskeho hradu a jeho okolia. V hlavnej úlohe vtáčích “kameramanov” vystupujú orliak bielohlavý menom Nixon a orol stepný Zoom. Tým pripnú na chrbát postroj s “batôžtekom” a špeciálnou minikamerou, a výlet sa môže začať.

“Vôbec im to neprekáža pri lietaní, ani pri bežnom živote. Dravec má na sebe “batôžtek” stabilne, pripevňujú ho aj naši žiaci, ktorí sa to museli naučiť tak, aby dravcom nijako nezavadzal. Veľmi rýchlo si však na to deti zvykli,” hovorí Michal s tým, že natáčať takýmto spôsobom je časovo náročné a prebieha tak, že jeden zo sokoliarov je na vyvýšenom mieste odkiaľ dravec vzlietne, druhý je na inom mieste a vzájomne komunikujú prostredníctvom vysielačiek.

