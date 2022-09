Paulína († 53) bývala dlhé roky so svojou rodinou v Stupave, hoci jej korene siahajú do Záhorskej Bystrice. Osudnou sa jej stala pravdepodobne zákerná choroba. Podľa zdroju z blízkeho okolia mala onkologické problémy už v minulosti, no podarilo sa jej z toho dostať. Žiaľ, nie na dlho.

Svoj smútok rodina zosnulej kuchárky Paulíny zdieľa aj na sociálnej sieti. Pod smútočným oznamom sa nazbierali stovky komentárov nešťastných pozostalých. "Úprimnú sústrasť, nech ju anjeli sprevádzajú do lona večnej lásky," píše Peter.

"Dojatí tvojím smútkom vyjadrujeme svoj hlboký zármutok nad stratou tvojho milovaného. Chceme vám dať nádej, že odchodom nie je koniec cesty, ale vstup do svetla, ktoré večne svieti a začiatok úplne novej cesty, kde sa jedného dňa opäť stretneme," smúti Miljenko. Mnohé komentáre nie sú po slovensky. Odchod Paulíny je totižto veľká rana aj pre svet gastronómie, kde sa angažovala aj na medzinárodnej úrovni.

"Paulína bola človek s veľkým srdcom, ktoré sa prejavilo najmä v starostlivosti o viac ako 1200 hladných stravníkov v školskej jedálni v Stupave, kde pôsobila," spomína Marek Mruz, prezident združenia Aregala Slovensko - kuchári bez hraníc s tým, že ako zakladajúca členka ich združenia sa aktívne podieľala na množstve charitatívnych podujatí na Slovensku aj v zahraničí.

Paulína podľa neho reprezentovala slovenskú gastronómiu na svetových súťažiach, kde svoje skúsenosti často zúročila aj ako porotkyňa. "O odborné vedomosti sa neváhala podeliť so začínajúcimi kuchármi a významne prispela k vzdelávaniu mladej kuchárskej generácie," hovorí ďalej Mruz. "Svojou láskavosťou a prístupom si vždy dokázala získať ľudí okolo seba a jej meno má v odborných kuchárskych kruhoch stále cveng. V našich spomienkach ostane zaznamenané navždy," uzatvára.

Smúti aj jej priateľka Michaela. "Na Paulínku spomínam s úsmevom a hlavne cez chuťové bunky. Paulínka bola spoločne so mnou a s vtedajším vedením mesta v Poľsku. Písal sa rok 2011. Osobne som bola iniciátor projektu partnerských miest, kde mesto Stupava vďaka môjmu návrhu si našlo partnerskú samosprávu v Poľsku - konkrétne mesto Lowicz," spomína.

Spoločne s Paulínou boli v slovenskej delegácii, ktorú vedenie mesta Lowicz prijalo. "No a čo sme ponúkli Poliakom? Paulínka navarila fajnú kapustnicu - stupavské zelé a halušky. Mali sme iniciatívne svoj vlastný Stupavsky stánok a vôňu jedla na desiatky kilometrov. Suroviny sme priniesli vlastné, veru nám cestou do Poľska v autobuse voňalo čerstvé zelé. Poviem Vám, na námestí v meste Lowicz boli desiatky stánkov a pri našom Slovenskom húf domácich Poliakov. Čiže priateľov sme si našli aj vďaka chutnému jedlu, ktoré navarila Paulínka a ktoré sme zapili fajnou zubrovkou," uzatvára Michaela.

Smutno je aj Beáte. "Paulínku som poznala ako vedúcu školskej jedálne a vždy sme mali k sebe blízko. Bola úžasná žena. Plná nových nápadov, ohľadom gastronómie. Spolupracovali sme pri veľkom trojdňovom festivale kapusty Dni zelá," spomína kamarátka Beáta.

Spoločne varili, ale boli aj v porote súťaže vo varení kapustnice. Na Paulínu ďalej spomína ako na vždy pozitívne naladenú ženu s úsmevom na tvári a ako na človeka, ktorý si vždy stál za svojím názorom. "Priateľka, ktorá bude chýbať. Ono niekedy sa nedá ani vyjadriť, čo všetko taký človek má v sebe schované," uzatvára.