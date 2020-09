Neskutočné! Hoci väčšina z nás vie, že labute a kačice by sa nemali kŕmiť chlebom, keďže im tým môžeme privodiť aj smrť, niektorí rodičia tento fakt absolútne ignorujú! Dôkazom toho je aj bratislavský Ružinov, kde dnes ráno našli domáci dve mŕtve labute!

Ochranári prírody už neraz napomínali ľudí, aby kačice a labute nekŕmili chlebom a ani iným pečivom, keďže na takú potravu nemajú prispôsobený tráviaci trakt. Okrem toho, že pečivo znečisťuje vodu, ktorá má neskôr za následok úhyn rýb, môžu ľudia takouto potravou zabiť aj samotnú kŕmenú labuť!

Na sociálnej sieti sa nad kŕmením labutí rozčúlil aj František. Zdroj: fb

Niečo podobné sa malo stať aj v bratislavskom Ružinove. Včera tam okoloidúci našli na zemi ležať nehybne staršiu labuť. Dnes ráno mŕtve mláďa. "Gratulujem ľudia, včera mamina a dnes mláďatko! To ozaj je náročné ich nekŕmiť? Mám tri deti a aj keď sa im to páči, tak aj tak labutiam nehádžeme chlieb. Predsa nebudem kvôli deťom zabíjať zvieratá," rozčúlila sa Veronika na sociálnej sieti. Podľa jej slov sa labute ešte prednedávnom spokojne prechádzali po Ružinove, teda kým ich niekto neobetoval za radosť svojich detí. "Môžte ukázať fotky mŕtvych labutí vašim deťom, ktoré ich musia kŕmiť, lebo sa im to páči," povedala Bratislavčanka na záver.

Ticho k tejto téme neostal ani Miroslav, ktorý prostredníctvom sociálnej siete volal kompetentným, aby mŕtve zviera odpratali. Zdroj: fb