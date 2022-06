Kontrolu kvality vody na umelých i prírodných kúpaliskách zabezpečujú prevádzkovatelia, regionálne úrady verejného zdravotníctva (RÚVZ) vykonávajú zdravotný dozor. Najviac využívané prírodné vodné plochy budú miestne RÚVZ kontrolovať každé dva týždne. Menšie lokality, využívané len príležitostne, budú monitorovať orientačne, resp. podľa aktuálnej situácie. „Počas kúpacej sezóny sa kontroluje viac ako 80 prírodných vodných plôch. Navyše k 350 celoročne prevádzkovaným umelým kúpaliskám pribúda v lete aj približne 200 sezónnych zariadení,“ uviedol Darko Babjak z Odboru hygieny životného prostredia ÚVZ SR. Stav kvality vody zverejňujú hygienici raz za týždeň, zvyčajne v piatok, aj na www.uvzsr.sk.

Celkovo bude monitorovaných viac ako 80 prírodných kúpalísk a vodných plôch. K 11. júnu povolili regionálni hygienici prevádzku 4 prírodných kúpalísk: Slnečné jazerá – Senec, Teplý vrch – Pláž ORMET, Zelená voda – Kurinec a Plážové kúpalisko – jazero v Banskej Bystrici.

O povolenie na prevádzku požiadali bratislavské Zlaté piesky, prešovská Delňa a Liptovská Mara – Liptovský Trnovec. Vyhovujúcu kvalitu vody majú Zlaté piesky, Liptovská Mara – Liptovský Trnovec aj Teplý vrch – Pláž Drieňok.

Pribudne aj nové prírodné kúpalisko. Je to vodná nádrž Levoča – Žabia cesta, ktorú by mali otvoriť 1. júla.

Regionálni hygienici budú sledovať 212 umelých kúpalísk so 673 bazénmi. Z toho je 179 s termálnou vodou a 494 s netermálnou vodou. Povolenie na prevádzku dostalo k 11. júnu zatiaľ len 289 bazénov, najmä na termálnych kúpaliskách.

Aj medzi umelými kúpaliskami pribudlo jedno nové, presnejšie obnovené. Po sedemročnej odstávke funguje od 29. apríla Termál centrum GALANDIA Galanta. Povolenie na prevádzku už majú 4 vnútorné celoročné a 2 vonkajšie sezónne bazény.

Aj keď majú kúpaliská kvalitnú vodu, opatrní musia byť najmä rodičia s malými deťmi. Pred vstupom do bazéna ich treba osprchovať, rovnako aj po kúpaní. Vtedy je dobré použiť klasické mydlo, ktoré odstráni bakteriálnu mikroflóru z kože a zbaví ju zvyškov chlóru. „Deti do troch rokov majú mať plavky s priliehavou gumičkou okolo bruška a stehien. Kúpanie nahých detí nie je z hygienických dôvodov vhodné. Počas minuloročnej kúpacej sezóny mali práve detské bazény najčastejšie problém s kvalitou vody,“ upozornila Katarína Jatzová z Odboru hygieny životného prostredia ÚVZ SR. „Treba dbať na hygienu rúk, lebo najmä najmenší si ich vkladajú do úst, čím sa ľahšie šíri infekcia. Pre nezrelú detskú imunitu dochádza k nakazeniu rýchlejšie ako u dospelých a so závažnejšími prejavmi,“ dodala Jatzová.

