Tatiana Kubinec pôsobí na poste hovorkyne Fakultnej nemocnice v Nitre už viac ako päť rokov. "Ešte za gymnaziálnych a vysokoškolských čias som vysielala v regionálnych rádiách, neskôr sa mi podarilo uplatniť v rádiu Expres, avšak od kedy som pričuchla ku kamere v TV Markíza ako moderátorka Telerána, tvrdím, že kamera je láska. Som vyštudovanou žurnalistkou," prezradila nám, prečo sa vydala cestou hovorkyne. Mnohých jej priateľov táto voľba prekvapila, Tatiana totiž pochádza z hereckej rodiny a jej mamou je úspešná slovenská herecká hviezda Gabriela Dolná.

"Moje detstvo, v ktorom ma vychovávala herečka, nebolo úplne bežné," spomína Tatiana. "Vyrastali sme v útrobách divadiel, najprv v tom prešovskom, potom v tom nitrianskom. Ja tvrdím, že keď vás vychováva herečka, je to, akoby vás vychovávalo viacero ľudí naraz. V prípade mojej mamy to tak aj naozaj bolo. Keďže veľmi mladá ovdovela a mne nebolo dopriate spoznať môjho otca, tvrdím, že Gabika bola pre mňa vždy mamou v nohaviciach," prezradila o svojom detstve. "Do výchovy detí, záhrady, chodu domácností mi nekafre. Sama vravieva, že mi môže poradiť a ja buď môžem, ale aj nemusím dať na jej rady."

Prekvapuje nás, že Tatiana svojej mamine nepovie inak, len ako Gaba. "Gaba je mýtus, už som to niekoľkokrát prezentovala a zároveň máte aj odpoveď na otázku, ako ju oslovujem. Spolu s mojim bratom sme jej v určitom období začali vravieť Gaba, Gabika. Ale, samozrejme, je to naša maminka," pokračuje Tatiana. "Môj o päť rokov starší brat, Vladko, už temer tri roky žije na Bali. Je to jeho rozhodnutie, najprv túto destináciu navštevoval ako turista a oslovila ho natoľko, že sa rozhodol pre plnohodnotný život tam. Viem, že napríklad Gaba dosť trpí tou diaľkou, aj v kontexte COVIDu sme sa nevideli už skoro tri roky, preto našim malým snom túto zimu je, vybrať sa za ním a uvidieť, kde sa to vlastne rozhodol žiť.

Zaujíma nás, ako trávi hovorkyňa leto so svojou rodinou a či má čas vyraziť si na výlet aj so svojou slávnou maminou. "Naposledy sme takú naozaj dámsku jazdu absolvovali asi 4 roky dozadu, šli sme spoločne, iba my dve na dovolenku do Turecka a dovolím si tvrdiť, že to bol jeden z najlepších spoločných výletov nás dvoch. Toto leto bolo však atypické, Gabika je aktuálne zavalená prácou, v Spišskej Novej Vsi prijala ponuku naštudovať divadelnú hru a mňa do značnej miery zamestnáva kampaň, práca, starostlivosť o deti a domácnosť," dozvedáme sa. "Vyrazenia sa u nás doma nazývajú, že sa ide s babkou na "rajzičky". Vtedy poberie moje dcéry zo škôl a flákajú sa po všetkých možných obchodoch, po kávičkách, cukrárňach."



Zaujíma nás, či nie je hovorkyni ľúto, že sa nestala herečkou rovnako ako jej mama. "Určité obdobie som si veľmi priala byť herečkou, avšak to, že som bola úspešnou recitátorkou ma nepredurčovalo, že raz môžem byť aj dobrou herečkou. V tomto duchu sa ma snažila mamina aj viesť, zazlievala som jej to, avšak s odstupom času sa vždy spoločne smejeme na tom, že to by už len bolo, ak by zo mňa bola herečkou," otvorene priznala Tatiana Kubinec. "Za pokračovateľku považuje celá rodina moju mladšiu dcéru Milotku. Nie len, že sa na svoju babku podobá vizuálne, je to dieťa, ktoré nepozná zábrany a v našich očiach je to budúca herečka, pokračovateľka rodu, tá ktorá prevezme štafetu po babke Gabke."



