Ivan odišiel do nemocnice na banálny zákrok: Jeho pobyt sa zmenil na drámu!

Ivan podstúpil koncom júla 2015 operáciu nezhubného nádoru sluchového nervu. Rodina ešte Ivana presviedčala, aby sa nebál, veď ide len o nevinný zákrok. Mladý muž sa však z neho už nespamätal. Pozostalí nemocnicu zažalovali.

Ivan Markovič († 30) išiel do nitrianskej nemocnice podľa lekárov na bežnú operáciu. Jej výsledkom však bola smrť inak úplne zdravého muža Zdroj: archív rodiny



„Nemocnica na súde popiera akúkoľvek chybu, tvrdí, že urobila všetko, čo bolo v jej silách a príčinou zlého vývoja Ivanovho zdravotného stavu nebolo zanedbanie povinností pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti,“ hovorí právna zástupkyňa pozostalých Soňa Tóthová. Zatiaľ boli dve súdne pojednávania, tretie je naplánované na január.

„Podľa lekára hospitalizácia mala trvať najviac 10 dní,“ spomína Ivanova mama Oľga. „Skutočnosť bola však úplne iná. Leto, jeseň, zima, Vianoce, Nový rok, 30. narodeniny, to všetko prežil v nemocnici, kde nakoniec 25. januára 2016 zomrel,“dodáva s plačom.

Už jeho prvá operácia neskončila dobre, bola ukončená z dôvodu pomalšej činnosti srdca, a tak nádor odstránili len čiastočne, lenže potom nasledovala jedna komplikácia za druhou a mladý muž trpel čoraz viac. Rodina už bola zúfalá, ale zdravotníci ich upokojovali, že to bude dobré.

Ivan bol operovaný 28. júla 2015, pooperačné CT vyšetrenie ukázalo krvácanie, no nikto tomu nevenoval pozornosť. Už 30. júla mal neznesiteľné bolesti hlavy a upadol do bezvedomia. Až potom mu urobili kontrolné CT mozgu, ktoré ukázalo krvácanie do mozgu a rozsiahly hematóm, takže lekári museli urobiť operáciu hematómu.

„Po 10 dňoch od operácie dostal Ivan epileptický záchvat, bola u neho zistená infekcia nemocničnou baktériou a. baumanii, pričom infekcia sa zaniesla aj do likvoru, čo spôsobilo neuroinfekciu, ktorá je fatálnou komplikáciou,“ uviedla právnička rodiny.

Koncom októbra došlo u Ivana k organickému poškodeniu mozgu a polyneuropatii kriticky chorých. „Pritom príbuzných zdravotnícky personál stále ubezpečoval, že sa nič nedeje, Ivan iba spí, že sa to upraví a pôjde na rehabilitáciu. Na mnohé závažné komplikácie u Ivana, ako napríklad upadnutie do bezvedomia, upchatý močový katéter či nehybnosť nohy museli upozorňovať zdravotníkov príbuzní,“ zdôrazňuje právnička.

Podľa obšírneho a detailného znaleckého posudku sa Ivan počas hospitalizácie nakazil nemocničnými nákazami, v dôsledku ktorých prekonal viaceré infekčné ochorenia. „Rovnako aj Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou skonštatoval, že príčinou nepriaznivého vývoja ochorenia boli opakované nemocničné infekcie, sepsa, a s tým súvisiace komplikácie, pričom zdôraznil, že zdroj infekcie bol v čase jeho hospitalizácie tam, nebol teda prinesený z vonkajšieho prostredia,“ uviedla právnička rodiny.

Čo nemocnici vytkli znalci

Jednou z hlavných komplikácií boli nemocničné nákazy, pri ktorých Ivan opakovane prekonal rôzne infekčné ochorenia, ako respiračné infekty, uroinfekciu, hnisavú meningoencefalitídu a sepsu so septickým šokom. Nemocnica podľa odborníkov neurobila všetko pre to, aby zabránila vzniku infekcií u Ivana. „Podľa znaleckého posudku nemocnica pochybila aj v liečbe nemocničných infekcií, ktorá bola oneskorená a neadekvátna, pretože až 23. decembra 2015, teda až takmer po 4 mesiacoch od zistenia neuroinfekcie nasadili Ivanovi adekvátnu terapiu na jej liečbu, čo bolo veľmi neskoro“, vysvetľuje Tóthová.

