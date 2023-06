FOTO Kúpele SPA APHRODITE oslavujú: Neuveríte, ako vyzerali predtým! Páni, to je ale ZMENA

História kúpeľov v Rajeckých Tepliciach siaha až do roku 1376, kedy sa objavuje prvá zmienka o termálnych prameňoch. Samotné kúpele sa však začali budovať až v 17. storočí, kedy postavili Lietavský panský dom. Panské sídlo zahŕňalo hostinec pre zámožných ľudí, medzi ktorých patril aj palatín Juraj Thurzo.

Počas rokov si kúpele prešli vzletmi a vzápätí tvrdými pádmi a pustnutím. Na konci 18. storočia im vrátil predošlú slávu barón Ján Kallis, ktorý tu postavil nový murovaný dom so štrnástimi izbami a štyri bazény, jeden pre boháčov a druhý pre obyčajných ľudí. Ten prezývali bedárskym bazénom.

Hlavný rozmach kúpeľov nastal až po 2. svetovej vojne, keď ich prevzala Správa kúpeľov, sanatórií a zotavovania ROH. V roku 1956 sa Liečebný ústav ROH umiestnil na prvej priečke v celoštátnej socialistickej súťaži medzi liečebnými ústavmi. V polovici 90-tych rokoch im však hrozil zánik, ktorý zvrátil až súčasný majiteľ Zdeněk Miškolci. Odkedy ich v roku 1996 kúpil, prešli výraznou rekonštrukciou a v súčasnosti patria medzi špičku slovenských liečebných kúpeľov.

Zdeňek Miškolci, majiteľ kúpeľov Spa Aphrodite Rajecké Teplice býval špičkovým futbalistom, krídelníkom v nitrianskom, žilinskom aj reprezentačnom drese Československa. V stavebníctve začal podnikať potom, ako musel predčasne ukončiť kariéru pre zranenie achilovky. „S futbalom som prešiel celý svet. Chodil som aj na liečenia, všímal som si ako sa buduje svetové kúpeľníctvo. Víziu som mal v hlave a chcel som ju pretaviť do reality na Slovensku,“ povedal o tom, prečo sa rozhodol kúpiť kúpele.

Miškolci vraví, že ho od tohto sna každý odhováral s tým, že je to bláznovstvo. „Poznáte to, každý blázon inak blázni… Nás nič neodradilo a išli sme pevne a systematicky postupnými krokmi za svojim cieľom. A dnes ma hreje pri srdci, keď vidím ten výsledok, čo sme spoločnými silami dokázali. Je to priam balzam na dušu!“

Do budovania kúpeľov sa zapojila celá rodina. „Mojou úlohou po nástupe v roku 2000 bolo nastaviť filozofiu kúpeľov tak, aby som ich z toho socialistického zanedbaného stavu uviedol na trh a vybudoval komerčne schopné kúpele,“ povedal syn Z. Miškolciho Zdenko Miškolci mladší.

Dnes sú kúpele určené pre najnáročnejšiu klientelu. Málokto ale tuší, že napríklad Cabaret Aphrodite ukrýva fascinujúcu históriu. V miestnosti totiž zostali pôvodné vstupné trezorové dvere, za ktorými na jeseň v roku 1938 ukrývali pred nacistami korunovačné klenoty českých kráľov – svätováclavskú korunu, žezlo, jablko, kríž, rúcho, meč a ďalšie zlaté cennosti.

Letnú kúpeľnú sezónu tu už po šiesty rok otvárajú dnes vo veľkom štýle a s celebritným osadenstvom. Opäť prišla herečka Karin Hajdu (45), moderátor Štefan Skrúcaný (63), či bývalá misska Silvia Lakatošová (47). Nechýbala česká topmodelka Simona Krainová (50), či česká modelka a herečka Iva Kubelková (47) a speváčka Dara Rolins (50).