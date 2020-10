Nové sprísnené opatrenia opäť ohrozujú ich živobytie! Majitelia viacerých prevádzok budú musieť zatvoriť a zostanú tak bez príjmu. Navyše, náklady im zostanú a prídu aj o časť tovaru, ktorý nebudú mať ako predať.

Kvôli pribúdajúcemu počtu nakazených koronavírusom totiž krízový štáb po rokovaní v nedeľu prijal nové prísne opatrenia. Platiť začnú od štvrtka. Okrem iného v reštauráciách a baroch budú môcť vydávať jedlo len zabalené a so sebou alebo v exteriéri. "Reštaurácie, kaviarne a bary zostávajú naďalej otvorené, ale jedlá a nápoje môžu servírovať len v exteriéri alebo si ich zobrať so sebou," vysvetľoval po rokovaní štábu minister zdravotníctva SR Marek Krajčí s tým, že rovnaký režim platí aj pre bary. Lebo v interiéri si zákazníci zložiť rúško nemôžu, kúpiť si drink a kávu si môžu a zobrať si ju sebou či vypiť na terase. No lenže toto majiteľom prevádzok situáciu s prichádzajúcou zimou nerieši a viacerí oslovení budú musieť zatvárať.

Nedodržiavanie opatrení budú podľa ministra vnútra Romana Mikulca pokutovať. Premiér Igor Matovič vyhlásil, že ak sa situáciu nepodarí zvrátiť, čaká nás rovnaká cesta lockdownu, podobná ako bola v Izreali či v talianskom Bergame, kde ľudia niekoľko týždňov nesmeli vyjsť z domu: "Je to posledná záchranná brzda." Opatrenia vraj budú platiť dovtedy, kým sa hodnota kĺzavého 7-dňového mediánu nezníži pod 500. V súčasnosti je na hodnote 1037.

A čo na to hovoria majitelia prevádzok?

Slávka Zakuťanská, majiteľka Sky Cafe, Prešov

" Nechali nás ani oblečených, ani obutých, ani holých, ani bosých. Musím zatvoriť a čo so zamestnancami netuším. Budem musieť ich prepustiť. Bavíme sa o tom, že nás čaká čoraz chladnejšie počasie. Už dnes by mi nikto nesedel na terase,"uviedla Slávka Zakuťanská. Najhoršie je, že im nezakázali mať otvorené, no musia splniť nesplniteľné podmienky. Podľa opatrenia si k nej môžu zákazníci prísť po nápoj, ale musia ísť preč a vypiť si to v exteriéri, keď je vonku 8 stupňov. Ak by aj prišlo ešte teplo, terasu nebudeme môcť, podľa nariadenia mesta, už v tom čase využívať. "Ak prepustím zamestnancov a nebudem im musieť dávať mzdu a platiť za nich odvody, tak aj tak prídem o prevádzkové náklady a nájomné. Nehovoriac o tom, že ako dlho to bude a v akej sume prídeme o stratu na tovare so zárukou," vysvetlila. Mesačnú škodu vyčíslila na 2-tisíc eur. Prijala by náhradu škody od vlády. "Nižšia DPH, keď máme zatvorené, nerieši nič. Minimálne by mali vykompenzovať nájomné a stratu," dodala.

Vlastimil Kráľ, majiteľ Jazz Wine Pub, Prešov

"Je to pre nás likvidačné, celú noc sme nespali. Ešte sme sa nepostavili na nohy z leta. Musíme zatvoriť. Otvárať to na vonkajšie posadenie, nemá zmysel v tomto ročnom období. Sme v totálnom strese, nevieme, čo robiť. Kompenzácie z jari nie sú doteraz, premiér sľubuje odškodnenie, naozaj neviem, čo si o tom mám myslieť. Robia z ľudí hlupákov. Je to nefér! Ľudia môžu chodiť do práce, sedieť v preplnenom autobuse a vo vlaku a potom vo voľnom čase sedieť doma, lebo nikam nesmú. A čo sme my, ovce? Toto je policajný režim! Však nás zlikvidujú. Mám so spoločník dve prevádzky, na jednu potrebujeme 4-5-tisíc eur na mesiac, aby sme uhradili náklady a boli na nule. Nechali nás otvorených, že si máme robiť svoj biznis. A kde? Na chodníku v tomto ročnom období? Veď nikto k nám nepríde a my musíme platiť ľudí, odvody, dane."

Tomáš Lehuta, konateľ City Cantiny Rosum, Bratislava

„Od štvrtka budeme síce variť normálne, ale každé jedlo budeme dávať do menu boxov,“povedal nám Tomáš Lehuta, šéf City Cantiny Rosum v Bratislave a Bajkalskej ulici, v ktorej sa stravujú predovšetkým ľudia pracujúci v budove Rosum a okolí. „Čo bude ešte neviem, pôjdeme týždeň za týždňom a uvidíme ako to pôjde, ale ekonomickejšie bude asi zavrieť. Toto asi neprežijeme,“dodal smutne s tým, že to závisí aj od prenajímateľa priestorov, či pomôže alebo nechá Cantinu padnúť. A v čom by mal pomôcť štát? „Najviac by pomohlo obratové nájomné, zálohové platby, iba reálna spotreba, znížiť odvody a stanoviť menšiu DPH. Pomohlo by to všetko, ale obávam sa, že už nič nepomôže,“ vysypal jedným dychom šéf Cantiny.

Andrea Ena, šéfkuchár a majiteľ Reštaurácie U Taliana, Bratislava

„Na štvrtok už som zvolal poradu čašníkov, barmanov a kuchárov. Od štvrtka ihneď spúšťame rozvoz jedál a naši čašníci opäť, tak ako v prvej vlne, si sadnú za volant a budú robiť rozvoz. Terasu budeme mať otvorenú, ale len kým počasie dovolí, pre zabalené jedlo si však ľudia môžu prísť stále“ povedal nám majiteľ reštaurácie U Taliana Andrea Ena s tým, že prevádzkovať terasu v zime by bolo príliš drahé, kúrenie by stálo viac, ako by zarobili. Na otázku, čo stratia, ak opatrenia budú trvať mesiac má jasnú odpoveď: „Zo skúsenosti už vieme, že tržby budú o 80 % nižšie.“ Zo 40 zamestnancov reštaurácie sa pri rozvoze uplatní len polovica. „Ale budeme robiť všetko možné, aby aj zvyšok bol nejako zabezpečený a prežil tieto ťažké chvíle,“ zdôrazňuje Andrea, ktorý v prvej vlne nikoho neprepustil. Verí, že to zvládnu aj teraz.

Na štát má Andrea ťažké srdce. „Už dávno mohol robiť to, čo inde v Európe, teda znížiť dane a najskôr poslať finančnú pomoc a až potom zatvoriť. Alebo aspoň súčasne. My sme ochotní zavrieť a chrániť ľudí, aby sme sa z toho čo najskôr dostali, ale štát by mohol poslať každému zamestnancovi aspoň 500 €, aby si aspoň nájom mohli zaplatiť!,“povedal rozhorčene a neodpustil si poznámku, že je smiešne, že reštauráciám povolili otvoriť terasy teraz, keď ráno bolo len 5 °C a zima je za rohom.

Pizzeria Rotunda, Bratislava

Obľúbená bratislavská Pizzeria Rotunda vo štvrtok zatvára. „Na 99 % bude otvorený rozvoz, ale to závisí od toho, či nám majiteľ budovy zníži nájomné,“povedal nám jeden z dvoch majiteľov pizzerie Ľuboš Petrík s tým, že z 13 zamestnancov 7 musia prepustiť. To sú čašníci, ale aj kuchári a umývačka. „Fungovať budú len pizzeri a rozvoz v takom tréningovom režime, lebo teraz každý, kto môže prejde na rozvoz, a tak v tomto režime zarobíme minimum, to už sme si skúsili. V prvej vlne sme v reštaurácii prišli o 34 000 €, čo splácame dodnes, “ povzdychol si Petrík. „Rozvoz sme vtedy otvorili až keď štát pomohol z preplatením nájomného, inak to nešlo, “ dodal druhý majiteľ, šéfkuchár Vincenzo Miele. Obaja sa zhodli, že ba pomohlo, kedy štát znížil dane a tiež skresal aspoň časť odvodov, ako v prvej vlne.

Zúria aj zamestnanci gastroprevádzok

V strese z budúcnosti sú aj zamestnanci. "Tak už nám majiteľ oznámil, že od štvrtka nás už nepotrebuje. Robím v kaviarni v nákupnom centre. Nemáme terasu a tak prevádzka nemá zmysel. Káva so sebou nás neuživí. Zažívam to čo na jar. Zase počúvam reči ako nám vláda pomôže, ako nám to bude kompenzovať.

Ja nie som lekárka, ani politička. Ale prečo za pol roka neboli politici a úradníci schopní pripraviť sa na každý možný scénar? O čo lepšie by sa to znášalo, keby pritom ako oznámia, že mi berú prácu, povedia hneď aj akú pomoc dostaneme. Počas prvej vlny to bolo mesačne cca 300 euro. Samozrejme z toho vyžiť neviete. Hlavne ak ste samoživiteľka dvoch detí. Je mi smutno z krajiny, kde vláda kašle na obyčajných ľudí," napísala barmanka na sociálnej sieti.

Člen Únie fitness centier na internete zverejnil video, na ktorom hovorí, že potrebujú presne vedieť, o čo vláde týmito opatreniami ide.