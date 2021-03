Keď sa dajú prenajímať byty, prečo by sa to nedalo urobiť aj s anténami, ktoré sa používajú pre komunikáciu so satelitmi? S unikátnou myšlienkou určenou pre operátorov vesmírnych satelitov prišli štyria talentovaní Slováci. Ich cieľom je preraziť nielen na česko-slovenskom či európskom, ale aj na celosvetovom trhu. Vlastné antény už stavajú v Indii a Austrálii, ďalšie by mali pribudnúť vo Fínsku, Kanade a Juhoafrickej republike.

Zakladateľa spoločnosti Jakuba (29) z Trstenej inšpirovala spoločnosť prenajímajúca byty. „Keď ste išli napríklad na dva týždne do zahraničia, mohli ste niekomu za ten čas prenajať svoj byt a zarobiť tak, čo však bolo dosť zložité. Potom prišla táto spoločnosť, ktorá z procesu urobilo pár klikov na počítači a problém bol vyriešený,“ vysvetľuje Jakub.

Firma Groundcom využíva presne ten istý model, až na to, že neprenajíma byty, ale antény. „Každý satelit, ktorý ide do vesmíru, potrebuje mať svoju anténu, aby sme s ním vedeli komunikovať. Tým, že obieha okolo zeme, s jednou anténou môže byť v spojení len niekoľko minút denne, pričom zvyšný čas ostane nevyužitý. Vďaka Groundcomu si vlastníci satelitov budú môcť anténu prenajať kdekoľvek vo svete a takisto dať do prenájmu tú svoju na čas, za ktorý ju nemôžu využiť,“ približuje Jakub.

Takto vyzerá jedna z antén, ktoré bude Groundcom prenajímať Zdroj: Archív JL

Podľa jeho slov si dnes satelit postaví už aj malá firma či univerzita. „Už v tejto chvíli sú plánované tisícky satelitov, ktoré pôjdu do vesmíru. Tým, že sú malé satelity cenovo dostupnejšie, k ich využitiu sa dostáva širšia masa subjektov,“ povedal. Pre Groundcom preto nemá zmysel limitovať sa napríklad len slovenským či európskym trhom. „Keď budeme mať antény po celom svete, budeme zaujímaví pre firmy z akýkoľvek krajín,“ prízvukuje Jakub.

Vedenie firmy aktuálne hľadá v zahraničí, ale aj na Slovensku ďalších investorov. „Okrem toho hľadáme kolegov na vývoj software a hardware,“ pokračuje mladý inovátor.

Tím Groundcom, ktorý sa skladá aj zo štyroch Slovákov Zdroj: Archív JL

Na projekte pracujú štyria mladí Slováci, no každý z nich pôsobí v zahraničí. Podľa Lajmona, sa práve preto odhodlali pustiť do inovatívneho biznisu. „Zaujalo ma, že v Amerike sa ľudia neboja všetko nechať tak a aj niekoľko mesiacov bez príjmu pracovať na projekte, ktorému veria. Na Slovensku a v Česku sú takisto inteligentní ľudia, no svoje nápady realizujú väčšinou len popri stabilnej práci. Takto sa však úspech nedá dosiahnuť. Ak máte nejaký nápad alebo sen, choďte doň naplno!“ dodáva Jakub.

Kto je Jakub Lajmon? Vyštudoval počítačové systémy a neskôr aj program zameraný na výskum a inovácie. V roku 2014 absolvoval kurz na Massachusetts Institute of Technology. Od vysokej školy pracuje v biznise a podniká vo viacerých oblastiach. Je zakladateľom troch firiem, medzi ktoré patrí aj Groundcom. Okrem toho aj učí na Masarykovej univerzite v Brne.