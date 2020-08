Havarijný stav 39 stromov v Zámockom parku v Pezinku si vyžaduje okamžité riešenie v podobe odborných výrubov a následne kvalitnej novej výsadby. Tvrdí to mesto Pezinok. Výruby sú plánované v priebehu septembra. Náhradnú výsadbu je mesto povinné realizovať do konca roka 2021.

„Mesto Svätý Jur ako príslušný orgán štátnej správy vo veciach ochrany prírody vydal súhlas na výrub 39 drevín rastúcich v Zámockom parku. Ide o stromy, ktoré sú podľa odborného posudku z roku 2019 v zlom zdravotnom stave, so zhoršenom stabilitou, zvyškovou či nulovou vitalitou, v dôsledku čoho predstavujú vážne ohrozenie návštevníkov Zámockého parku,“ uviedla pezinská samospráva na svojom webe.

Primátor Pezinka Igor Hianik tvrdí, je dôležité zastabilizovať park, ozdraviť ho a zabrániť ďalšiemu znehodnocovaniu stromov a zelene. „Zámocký park je národnou kultúrnou pamiatkou a našou najväčšou pýchou v centre mesta, pri realizácii budú použité také postupy, ktoré zabezpečia minimálny zásah do trávnikov a ďalšej zelene v blízkosti výrubu,“ skonštatoval primátor.

V Zámockom parku je podľa mesta nevyhnutný výrub 39 stromov. Zdroj: facebook

Vzhľadom na početný výskyt vtákov a netopierov je mesto Pezinok povinné vyrúbať dreviny v čase mimo reprodukčného a v prípade netopierov i hibernačného obdobia, a to v termíne od 1. do 30. septembra, maximálne do 15. októbra.

Za výrub je mesto povinné vykonať náhradnú výsadbu minimálne 70 stromov, prioritne v Zámockom parku a na pozemkoch vo vlastníctve mesta. Stromy vysadené v rámci náhradnej výsadby musia mať obvod kmeňa 14 až 17 centimetrov a musia byť z geograficky pôvodných, tradičných a vhodných druhov. Náhradná výsadba je nutná najneskôr do konca roka 2021.

„Vzhľadom na úbytok dutinových stromov v parku je mesto povinné osadiť zhruba 30 hniezdnych búdok vtákov a zhruba 15 búdok pre netopiere. Zároveň v rámci ochrany chránených druhov chrobákov (najmä roháčov a fúzačov) je povinné ponechať zhora orezané kmene siedmich stromov určených na výrub ako torzá, ktoré budú slúžiť na zabezpečenie trvania vývojového cyklu chránených druhov chrobákov,“ spresnil mestský úrad. Počas výrubu bude Zámocký park prístupný verejnosti. Bezpečnostné obmedzenia sa budú týkať vždy len časti, v ktorej bude realizovaný výrub.