Hliadka, ktorá na Monoštorskom moste vykonávala kontroly, chcela zastaviť prechádzajúce auto s evidenčným číslom Českej republiky. Jeho vodič však nezastavil a pokračoval v jazde. "To ho už prenasledovali naši kolegovia, ktorí ho niekoľkokrát vyzývali na zastavenie. Vodič však na vizuálne výzvy nereagoval a pokračoval v ceste až do Veľkého Medera v okrese Dunajská Streda," informovala polícia.

Auto napokon zastalo na jednom z parkovísk. Keď policajti vyzývali vodiča, aby vystúpil z vozidla, ten šliapol na plyn a auto obrátil proti členom hliadky. Vzápätí začal cúvať a narazil do zaparkovaných áut, kde stálo aj služobné vozidlo polície. Hneď na to sa vodič prudko pohol dopredu a policajti sa rozhodli na jeho zastavenie použiť služobnú zbraň, ktorou strieľali na pneumatiky. Auto napriek tomu pokračovalo smerom do obce, kde sa im stratilo z dohľadu.

Policajti neskôr našli pri ceste päť občanov Sýrie. "Prenasledované vozidlo bolo vyhľadané neskôr v obci Veľký Meder. Po jeho vodičovi pátrame," uviedla polícia s tým, že prípadom sa ďalej zaoberá Národná jednotka boja proti nelegálnej migrácii.