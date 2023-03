Národná kultúrna pamiatka Berggericht zostane zachovaná. Budova Berggerichtu v správe Slovenského banského múzea v Banskej Štiavnici, ktorú počas uplynulého víkendu zasiahol ničivý požiar, nemá narušenú statiku a nebude nutná jej kompletná asanácia. Informuje o tom v tlačovej správe Oddelenie komunikácie Ministerstva životného prostredia (MŽP) SR, podľa ktorého požiarom bola postihnutá predovšetkým strecha a krov Berggerichtu.

Vyplýva to zo statického posudku, ktorý zabezpečilo MŽP SR spolu so Slovenským banským múzeom. Zhorená strecha budovy je dočasne prekrytá ochrannou fóliou. Na pomoc prichádzajú dobrovoľní odborníci z celého Slovenska a Českej republiky, ktorí budú počas budúceho týždňa pomáhať so záchranou minerálov z postihnutej časti budovy.

Rezort životného prostredia poskytuje kompletnú technickú pomoc Slovenskému banskému múzeu a zároveň podniká kroky, aby sa počas budúceho týždňa dočasne provizórne zastrešil objekt Berggerichtu. MŽP SR v tejto súvislosti komunikuje tiež s Krajským pamiatkovým úradom a stavebným úradom v Banskej Štiavnici.