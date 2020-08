Do jednej z mestských častí Vysokých Tatier sa zatúlal jeleň. Domáci si ho hneď obľúbili a stal sa novou atrakciou. Ľudia ho kŕmia, okoloidúci zastavujú autá, len aby sa s jeleňom odfotili. Je to však bezpečné približovať sa k majestátnemu paroháčovi?

Aj keď urobiť si fotku s jeleňom je lákavé, mladý ochranár Martin Hrabovszki takýto záber rozhodne neodporúča riskovať. "Fotiť sa s jeleňom je nebezpečné. Treba si uvedomiť, že je pravdepodobne zmätený a preto sa k nemu netreba približovať a rozhodne by ho nemal nikto kŕmiť. Je veľmi pravdepodobné, že pod stresom na niekoho zautočí a mohol by ho aj smrteľne poraniť,"vysvetlil nám mladý ochranca prírody.

Podľa slov hovorcu Slovenskej Poľovníckej Komory, Alojza Kaššáka nemusí byť stretnutie s jeleňom vždy nebezpečné, ale jednoznačne neodporúča sa k nemu približovať, kŕmiť ho a robiť si s ním selfie fotky. "Stačí, že sa jeleň ohná parohamy proti ovadovi a môže niekoho silno udrieť. Ľudia by mali vedieť, že to nie je plyšová hračka a napriek tomu, že jeleň nie je agresívne zviera sa ľahko môže stať nešťastie," povedal nám. "V takomto prípade treba kontaktovať štátne lesy TANAP-u, ktorí už niekoľko takýchto jedincov mobilizovali a odniesli do generačnej zvernici v Tatranskej Javorine,"dodal na záver.

