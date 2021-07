Základnou výhodou je podľa slov primára ochrana pred infekciou Covid-19 a najmä jej ťažkým priebehom končiacim v nemocnici alebo v najhoršom prípade na cintoríne.

Lacnejšie je predchádzať, ako liečiť

"Ďalším pozitívom by mali byť zvýhodnenia oproti neočkovaným. Som rád, že v tomto zmysle sme sa významne pohli vpred, čo oceňujem. Očkovaní by sa nemali teda testovať po príchode zo zahraničnej dovolenky, neplatila by pre nich karanténa. Rovnako tak by sa nemuseli testovať v iných situáciach, kedy by bolo testovanie povinné pre neočkovaných. Napríklad účasť na kultúrnych a športových podujatiach, svadbách, v školách, obchodoch. Je dôležité opätovne zdôrazniť, že jednotlivé obmedzenia pre tých, ktorí očkovaní nie sú, slúžia práve na ich ochranu, očkovaní sú chránení vakcínou. Vakcína je prevencia. Je lepšie a lacnejšie ochoreniam predchádzať, ako ich liečiť," hovorí skúsený odborník.

Nešťastný a nepremyslený

Dodáva, že z hľadiska potreby motivovania na očkovanie by bol ochotný akceptovať istý druh lotérie, no v žiadnom prípade sa mu nepáči koncept odmeňovania sprostredkovateľov. "Je to nešťastný a vopred nepremyslený nápad. Za 90 eur na hlavu sa niektorým osobám oplatí využiť aj rôzne formy nátlaku na starších spoluobčanov," spomenie inú stránku plánu.

Bez finančného postihu

Kulkovský je presvedčený, že opatrenia, ktoré vláda oznámila v súvislosti s dovolenkami, teda karanténa, platené testovanie a značné výhody očkovaných významne zvýšia počet tých, ktorí sa budú chcieť dať zaočkovať. "Vidím to aj vo svojom okolí. Zároveň si však myslím, že aspoň dva PCR testy mesačne by mali byť určite zadarmo, tvrdý nátlak cez finančný postih nie je správny." Pripomenie, že viaceré štúdie dokázali to, že očkovanie výrazne znižuje riziko prenosu infekcie z očkovaného. "Obavy tých, ktorí sa nechcú očkovať, testovať a chrániť rúškami dôvodiac, že ich nakazia tí, ktorí sú očkovaní a majú väčšiu afinitu na dodržiavanie opatrení, sú zbytočné."

Očkovanie pred kamerami

Milan Kulkovský nezabudol ani na ministra financií Igora Matoviča a na jeho postoj k očkovaniu: "Je mi ľúto, že tvár protikovidovej atómovky a dovozca jednej z vakcín ešte nebol očkovaný. Nemôže vodu kázať a vodku piť. Očakával som, že sa dá pred kamerami pre zmenu na bratislavskom letisku zaočkovať Sputnikom V. Výrazne by tak zvýšil záujem o túto vakcínu..." neodpustil si ironickú poznámku.

Anketa Ste za to, aby sa Igor Matovič dal zaočkovať verejne? áno 74% nie 3% neviem 3% je mi to jedno 20% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný