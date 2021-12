Celé MESTO je už na prášky: Pán UČITEĽ počas lockdownu dvakrát do týždňa robí hlasné DISCO

Niekoľkokrát do týždňa odtiaľ počuť na ulicu aj do susedných bytov veľmi hlasnú hudbu aj bujarý spev. Obyvatelia vchodu sú vraj už zúfalí, lebo sa nemôžu v noci vyspať, pritom niektorí odchádzajú do práce skoro ráno.

Diskotéky na najvyššom poschodí, v byte bývalého náčelníka polície Juraja Družbackého vraj často končia až nadránom. Niekoľkokrát obyvatelia zavolali aj políciu. Hliadka vždy prišla, dotyčného napomenula a tým to skončilo.

„Oslovili ma obyvatelia tej ulice, že sú z toho neustáleho nočného hluku už na prášky,“ hovorí mestský poslanec Matej Snopko, ktorý v rámci interpelácií žiadal súčasného šéfa polície o informáciu, čo bolo v prípade priestupku Juraja Družbackého doteraz urobené a s akými výsledkami a čo sa s tým plánuje urobiť, lebo obyvatelia majú pocit, že hliadka tam síce chodila a snažila sa situáciu riešiť, ale bolo to zbytočné.

„Tento človek si robí hlučné diskotéky od momentu, ako sa do nášho domu prisťahoval, čo je prakticky od začiatku pandémie,“ osvetlil nám situáciu sused Juraja Družbackého, ktorý býva priamo pod ním. „Býva síce sám, ale dva aj trikrát do týždňa chodia k nemu nejakí ľudia a robia si diskotéky a karaoke šou, ktorú počuť po celom námestí Slobody,“ hovorí Vlado Vajda s tým, že niekedy skončia až ráno o pol piatej, čo je pre susedov neúnosné.

Susedia nevedia, ako ďalej

„Viackrát som prosil policajtov, nech s tým niečo urobia, lebo nechcem skončiť ako Harman v Devínskej Novej Vsi, ktorý zobral spravodlivosť do svojich rúk,“ dodal znechutene a pripomenul, že na polícii je už päť oznámení obyvateľov a stále sa nič nedeje. Naopak, sused Družbacký vraj podal trestné oznámenie, že narúšajú jeho súkromie, hoci je to práve on, ktorý ruší súkromie všetkých ostatných obyvateľov domu.

Vlado sa na svojho suseda posťažoval akčnému kamarátovi Mirovi Sujovi. Ten nelenil, prišiel s kamerou a diskotéky aj policajný zásah natočil a zverejnil na internete.

„Títo ľudia si nevedia dať rady. Ide väčšinou o starších ľudí, ktorí netušia kam sa obrátiť o pomoc a aj sa boja. Možno aj preto, že ide o bývalého náčelníka mestskej polície Juraja Družbackého, ktorý je v súčasnosti riaditeľom súkromnej umeleckej školy vo Zvolene,“ vychŕlil Miro Suja, keď sme sa ho pýtali, prečo sa do tohto boja pustil, keď v dotknutom dome nebýva.

