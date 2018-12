Tajomstvo najlepšej slivovice: Nikdy by ste nepovedali, čím jej Ján vylepšuje chuť!

Ján je na svoju pálenku hrdý a pokračuje v tradícii svojho otca i starého otca. V sade nad rodným domom má slivky, ktoré si už niečo pamätajú. „Niektoré stromy sú už staršie ako ja a stále rodia kvalitnú úrodu. U nás vo Vyšnej Pokoradzi je pálenie kvalitnej pálenky tradícia a aj našu pálenicu som kedysi projektoval ja,“ hovorí Ján. Na súťaž ho nahovorili kamaráti, ktorým dal zo slivovice koštovať.

„Povedali mi, že je fajná a že ich poriadne pretiahla, lebo tak ako dobrá pálenka ich vraj nepretiahne ani žiadna žena,“ žartuje dôchodca. Víťazná slivovica má aj poriadne grády. „Má silu 52,2 percenta,“ hovorí a prezrádza, čo je základom vypálenia najlepšej slivovice v našich končinách.

„Základom je kvalitný kvas, ktorý nesmie zrieť rýchlo, ale je na to dosť času pekne, pomaličky. Páliť by sa slivovica mala vo februári alebo marci a večer pred pálením pridám do kvasu pol varnice vápna, ktorá neutralizuje kyseliny,“ prezrádza tajomstvo úspechu.

Aj keď má Ján doma na litre výbornej slivovice, jablkovice, hruškovice či lahodnej pálenky z dule, pri pití je opatrný a rozumný. „Všetko sa má robiť s mierou, aj piť pálenka. Ja si zvyknem dať za kalíštek pred jedlom. Vtedy je to najzdravšie,“ dodal.

Veľa nepomrzlo

Nedávne mrazy tohtoročnej úrode síce nepomohli, ale neuškodili až tak, ako sa pôvodne čakalo. Sliviek by malo byť na úrovni vlaňajšieho roku, o niečo menej budú mať pestovatelia iba jabĺk a hrušiek.