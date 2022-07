Svetobežník dokázal niečo neskutočné: Svet hore nohami alebo 100 stojok z rôznych kútov sveta

Peter Kincel (33) z Bánova cestuje po svete a robí pri tom stojky na rukách. Hovorí, že nie je to síce nič originálne, ale začal s tým pred rokmi a ostalo mu to. „Pozerať sa na svet dole hlavou je niečo,čo spája všetky moje cesty. Vo svete som strávil niekoľko rokov, počas ktorých som navštívil takmer 60 krajín. Niekde som bol na skok a niekde som vydržal aj niekoľko mesiacov. Okrem Európy som si vyskúšal život v Ázii, Severnej aj Južnej Amerike. Občas som v niektorej krajine na stojku zabudol, občas som ich spravil viac. Niekedy je to fakt nepohodlné a ľudia sa na mňa pozerajú ako na blázna!“ Inokedy mu zatlieskajú ako cirkusantovi. Väčšinou to dokumentujú jeho súputníci, ak cestuje sám a trápi sa so samospúšťou, neraz mu pomôžu domáci. „Vytvoril som z toho zbierku 100 fotiek, kde nájdete rôzne miesta, ale aj destinácie, kde turistu takmer nevidieť.“ Je to môj cestovateľský súhrn posledných rokov. Verím, že nielen zaujme, ale prípadne inšpiruje niekoho, aby začal cestovať.