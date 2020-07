Malebné miesto v Nízkych Tatrách je ako stvorené na letný oddych a relax! Na Táloch si každý nájde to svoje, či už milujete prírodu, históriu, alebo zaujímavé miesta. Môžete sa vydať na kopce, ale aj zísť do podzemia. Je len na vás, pre čo sa rozhodnete! A dvaja šťastlivci môžu vyhrať pobyt v tomto krásnom kúte Slovenska!

Tále sú chatová oblasť, rekreačné, turistické a lyžiarske stredisko. Nachádza sa v katastrálnom území obce Bystrá a Horná Lehota, v západnej časti Bystrej doliny a v južnej časti ochranného pásma Národného parku Nízke Tatry. Najbližším mestom je Brezno.

Vďaka polohe Tále ponúkajú rozsiahle možnosti vysokohorskej turistiky. Je to napríklad východisko na výstupy na najvyššie vrchy pohoria – Ďumbier, Chopok, Dereše. Užijú si tu aj milovníci cykloturistiky, hubárčenia, ale i nenáročných vychádzok.

Príjemné prostredie, úžasný výhľad

V stredisku sú bohaté možnosti ubytovania rôznych kategórií. Priam legendou je hotel Partizán. Pravdaže, prešiel veľkou prestavbou. Rodina Kičová z neho vybudovala úspešný wellness & kongres rezort v duchu „hotel v lese, les v hoteli“. Umocňuje to i drevo, kameň a prírodné materiály, ktoré sú použité v hoteli.

Po túrach a prechádzkach si tu užijete bazény, sauny, vírivku, odpočinkové zóny, tvárové a telové ošetrenia, balneoterapie so zábalmi a peelingom. Úžasné je aj Slnečné SPA.

Nádherný je výhľad z hotelovej terasy alebo balkónov izieb. Vidíte na les a lúky na Táľoch. Všetko je na dosah, stačí si len vybrať.

Dolina medzi známymi štítmi

Môžete prejsť Bystrú dolinu, ktorou preteká potok Bystrianka. Dolinu lemujú vrchy Baba (1 617 m), Pálenica (1 653 m), Dereše (2 003 m), Chopok (2 024 m), Ďumbier (2 043 m) a Veľký Gápeľ (1 776 m).

Práve táto dolina sa asi 4 kilometre pred horskou obcou Bystrá rozširuje na široký pás lúk nazývaný Tále. Pôvodne to bol miestny názov pre časti lúk, dnes je tu jedno z najnavštevovanejších centier cestovného ruchu v Nízkych Tatrách.

Slávny rodák

Obec Bystrá vznikla na území Hornej Lehoty okolo baní. Spomína sa už v roku 1563. Do roku 1848 patrila banskej komore. V 18. a 19. storočí tu bol aj hámor na spracovanie železa.

Obec sa môže pochváliť aj známym rodákom. V roku 1912 sa tu narodil spisovateľ František Švantner. Na počesť rodiska používal pseudonym Fraňo Bystran. Áno, on napísal povinné školské čítanie Nevesta hôľ, Život bez konca či Malka.

Jaskyňa pre málo zdatných turistov

Ak sa vyberiete na Tále, určite neobíďte Bystriansku jaskyňu. Známa je pozoruhodnými skalnými tvarmi a vývojom podzemných priestorov, výskytom sintrovej výplne, ako aj priaznivými klimatickými podmienkami na speleoterapeutickú liečbu.

Prehliadkový okruh má dĺžku 580 m a je takmer bez prevýšenia - je na ňom iba 26 schodov. Prehliadka trvá 45 min. Uvidíte napríklad tri priepasti s hĺbkou okolo 20 metrov.

Vyhrajte exkluzívny pobyt!

Denník Plus JEDEN DEŇ a webový portál pluska.sk nachystali na leto Dovolenkovú abecedu. Vďaka nej spoznáte zaujímavé výletné miesta na Slovensku. Navyše máte šancu vyhrať super pobyt vo wellness hotely Partizán!

Zapojiť sa do našej letnej hry je jednoduché. Pri článku z Dovolenkovej abecedy nájdete v denníku Plus JEDEN DEŇ aj súťaž. Stačí poslať SMS s heslom dňa a dostanete sa do žrebovania o super výhru.

Tento týždeň hráte o dva pobyty, každý pre 2 osoby, na 2 noci s raňajkami, so vstupom do Nature wellness center a fitnes neobmedzene v štýlovej izbe Junior panorama v hoteli Partizán Tále.

Pošlite SMS na číslo 6667 v tvare PLS (medzera) HESLO DŇA (medzera) MENO, PRIEZVISKO, KOREŠPONDENČNÁ ADRESA

Každý pondelok zverejníme dvoch výhercov dovolenky!

Viac informácií nájdete na www1.pluska.sk/dovolenka.

Cena spätnej SMS je 1 € s DPH. Služba je dostupná v sieťach všetkých slovenských mobilných operátorov. Službu technicky zabezpečuje A SMS, s. r. o.