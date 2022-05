Tragická dopravná nehoda sa stala v noci z utorka na stredu na ceste I./16 medzi obcami Bátka a Bakta v Rimavskosobotskom okrese. Mladíkovi sa láska k rýchlym autám stala osudnou. Len 20-ročný Samuel B. prešiel do protismeru a čelne narazil do stromu. Svojím zraneniam na mieste podľahol.

Smrteľná dopravná nehoda sa stala medzi obcami Bátka a Bakta. Samovi zo Zacharoviec sa láska k rýchlym autám stala osudnou. Pri vysokej rýchlosti nezvládol riadenie motorového vozidla a zomrel na ceste smrti. „Vyslaní záchranári už mužovi nedokázali pomôcť. Utrpel zranenia, ktorým na mieste podľahol,“ povedala hovorkyňa záchranárov Alena Krčová.

Túto cestu prvej triedy nazývajú aj južným ťahom. V každom prípade ide zhruba o kilometrový prejazd zalesneným územím s vysokou nehodovosťou. Výrub stromov sa v tejto lokalite plánuje od roku 2016.

Mladíkovi na sociálnej sieti vyjadrujú svoj zármutok kamaráti aj známi. Nešťastným rodičom a dvom mladším bratom Samuela prišla kondolovať aj starostka Zacharoviec Ružena Gembická.

Za Samkom smúti celá dedina

"Samko bol dobrý a veľmi milý chlapec. Všetci sme ho mali radi, bol kamarátsky a rád pomáhal ľuďom," vyjadrila sa pani Janka. "Pre mňa je jeho strata o to smutnejšia, že bol kamarát s mojím synom a chodil k nemu. Všetkým nám bude chýbať, no hlavne rodičom a bratom. Aj v dedine ho mali všetci radi, ostane navždy v našich srdciach," dodáva pani Jana.

Samo miloval rýchle autá. "Ako každý správny mladý chalan," dodáva Ivan. Spomína na neho týmito slovami: "Pamätám si ho. Bol výborným človekom s dobrým srdcom, inteligent a človek, ktorý bol za každú zábavu, ale pravidlá dodržiaval. A je mi ľúto, že zomrel taký mladý. Športoval v škole a bol snaživý."

Z Nikolasových slov sa vám budú natískať slzy: "Samo bol proste človek, ktorý bol obľúbený v každej partii. Zoznámili sme sa spolu na strednej škole a hneď som vedel, že ten chalan je proste dobrým človekom. Stále na neho budem spomínať s úsmevom a budem si ho vždy pamätať ako človeka, ktorý šíril dobrú náladu, ďakujem, Samo, za všetko. Zároveň by som chcel povedať ľuďom, aby zakaždým, keď si sadnú do auta, si uvedomili jednu vec, že doma ich čaká rodina, tak nejazdite rýchlo a neponáhľajte sa, keď nemusíte. A to nepatrí len pre mladých ľudí, ale aj pre starších. Prajem ešte raz úprimnú sústrasť celej rodine."





