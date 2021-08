Skúsený odborník hovorí, že priebeh nielen jeho poslednej, ale, žiaľ, väčšiny služieb, počas ktorých s kolegami riešil epidémiu alkoholových excesov, ho donútil pitiachtivých spoluobčanov, a nielen ich, informovať o možnej nečakanej reakcii na ich “akciu”.

Boh odpúšťa, poisťovne nie!

"Zákon č. 578/2004 ukladá poskytovateľom zdravotnej starostlivosti povinnosť oznamovať príslušnej zdravotnej poisťovni okrem iného každé poskytnutie zdravotnej starostlivosti osobe v dôsledku porušenia liečebného režimu alebo užitia alkoholu alebo inej návykovej látky,“ zdôrazňuje Kulkovský. Dodáva, že poisťovne majú potom právo na uplatnenie si nároku na úhradu nákladov za poskytnutú zdravotnú starostlivosť voči podguráženému poistencovi. "A suma to môže byť poriadne vysoká. V závislosti od rozsahu poskytnutej starostlivosti môže ísť od niekoľkých desiatok až tisícky eur… najmä ak vznikne v súvislosti s alkoholom ťažká ujma na zdraví," spomenie skutočnosť, ktorá opilcovi nemusí prísť v prvom momente na um.

Ľútosť sa nevypláca

Neodpustí si ani pár kritických slov do vlastných radov. "Prax je taká, že lekári nie vždy hlásenie poisťovni vypíšu. Možno z neznalosti, zabudnú alebo sa nad hriešnikom zľutujú. Pri porušení nahlasovacej povinnosti si poisťovňa môže uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 20 eur, pri opakovaí môže byť suma dvojnásobná," prizvukuje.

Ženy "lepšie" ako muži



Na základe vlastných skúseností zistil, že v počte závažných intoxikácií alkoholom vyžadujúcich si hospitalizáciu sa ženy mužom vyrovnávajú. Prakticky neustále má hospitalizovanú minimálne jednu ženu s cirhózou pečene, rastie tiež počet žien s dlhodobým nadužívaním alkoholu. "V poslednej službe som vyšetroval mladú pacientku, ktorá bola v priebehu jedného týždňa už druhykrát privezená pre intoxikáciu alkoholom. Pri obidvoch výjazdoch mala vyše 4 promile. Do nemocnice sa vrátila 3 dni po prepustení..." Podľa lekárových zistení podobný “trend” panuje na celom Slovensku. Počas pandémie pribudlo množstvo osôb s alkoholovou cirhózou pečene, pričom u mnohých z nich ide o veľmi závažné až fatálne poškodenie…

"Nemôžeme donekonečna ignorovať lacnejšiu prevenciu a neustále dotovať bez istej formy spoluúčasti liečbu preventabilných ochorení. A to najmä v prípadoch, keď dochádza evidentne k porušovaniu režimových a liečebných opatrení opakovane. To chce však odvahu…" uzavrel Kulkovský.

Mojsej vie o tom svoje

S názorom lekára sa stotožnil aj zakladateľ kliniky pre komplexné riešenie závislosti Braňo Mojsej. "Z vlastnej praxe praxe viem, že čo sa týka pomeru žiadostí o konzultácie, je počet obidvoch pohlaví v poslednom čase vyrovnaný. No zároveň dodávam, že riešenie závislosti a zásadné rozhodnutia absolvovať odvykaciu liečbu urobí po určitom čase paradoxne viac mužov ako žien, pričom sú to nezriedka matky," zdôrazňuje Braňo.

