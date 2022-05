Náhradný program bol okamžite poruke. Namiesto na Lomničák sa vybrali do Liptovského Mikuláša, kde plánovali zalietať si vo veternom aerodynamickom tuneli v Hurricane Factory, ktorý je súčasťou Tatralandie, obľúbeného letoviska s akvaparkom. Okrúhla sklenená letová komora tejto unikátnej atrakcie má priemer 4,3 a výšku 14 metrov.

Prílet ako králi

Milionárska rodinka sa dopravila na Liptov naozaj štýlovo - vrtuľníkom Airbus Helicopters H145 Mercedes-Benz style. Ide o luxusnú VIP verziu inšpirovanú rovnakou značkou auta, s interiérom z kože a dreva. Nechýbala ani drevená podlaha s kobercom a osvetlenie interiéru.

Chceli ich vyzliecť

Priamo z lúky plnej púpav vedľa Domu na streche, na ktorej vrtuľník pristál, previezol celebritných hostí generálny riaditeľ Hurricane Factory Daniel Rataj. Predtým všal skupina turistov a účastníci školského výletu, ktorí prechádzali okolo, zaregistrovali, kto vystupuje z vrtuľníka a začali na štvoricu pokrikovať. Tí odvážnejši pribehli a odfotografovali sa s Robertom a Carmen, ich dcéram sa veľmi nechcelo. Fanúšikovia sa obdivne vyjadrili o ligotavých tričkách manželov. "Hneď by som ich z nich vyzliekla, sú úžasné," povedala jedna zo študentiek, ktorá bez dychu hľadela na svoje idoly. "Všetky časti ich reality šou som videla," tvrdila nám tmavovlasá slečna.

(Ne)má strach?!

Personál Hurricane Factory privítal Geissovcov drinkom. Následne Carmen (57), Shania (17) a Davina (18) sa išli prezliecť a absolvovali inštruktáž, aké pravidlá musia v tuneli dodržiavať. Robert (58) zatiaľ sedel pri bare. Na otázku, prečo sa aj on nepripravuje, či má strach, zavrtel hlavou, že v žiadnom prípade. Spomenuli sme, že máme informáciu, že jazdu lanovkou na Lomnický štít zrušil preto, že ho desia výšky: "Nie, nie je to tak. Mám istý technický problém," povedal so smiechom. Opýtali sme sa, či ho môže špecifikovať. "... bolí ma krčná chrbtica," povedal po krátkej odmlke.

Carmen to nevyšlo

Následne Robert už odušu nakrúcal manželku a dcéry pri lietaní. Davine to išlo výborne, Shanii a Carmen trochu horšie, ale držali sa, najmä mama slečien. Robert sa za sklon poriadne zabával, keď jeho manželke nevyšla nejaká figúra podľa jej predstáv. Po absovovaní letu sme oslovili boháčku, či je v poriadku a nebolia ju ruky alebo nohy. "Je to OK, užila som si to, ale veľmi ma bolí chrbtica," zatvárila sa skleslo vždy optimisticky naladená Carmen, ktorá už po prílete pôsobila unaveným dojmom. Napriek tomu si neodpustila topánky na poriadne vysokých podpätkoch, ktoré stáli celý majland.

Samoľúby Sulík

Na Liptov meral cestu aj vicepremiér a šéf rezortu hospodárstva Richard Sulík. Naše pôvodné info znelo, že bude Geissovcov čakať už pri prílete. Napokon milionári čakali na neho. Prišiel s poriadnym meškaním. Ani on neodolal a vyskúšal si let v erodynamickom tuneli. Čo zarazilo prítomných bolo, že nesúhlasil s natáčaním jeho nie príliš vydareného výkonu. Ochránkar dohliadal, aby nikto neporušil Sulíkov príkaz.

Percento z 15 "meliek"...

Keď sa politik odstrojil a prezliekol do trička s logom svojej strany, opýtali sme sa ho, ako sa boháčom páči na Slovensku a či boli spokojní so všetkým, čo im v rámci programu pripravil. "Dbal som o to, aby si pozreli krásy Slovenska, zaujímavé miesta a atrakcie. Myslím, že to splnilo účel ich návštevy u nás. Mali pôvodne natočiť jeden diel svojej reality šou, napokon budú z toho až tri. V priemere si každú jednu z nich pozrie minimálne 5 miliónov divákov. Keď len jedno percento z nich sa zatúla na Slovensko, tak ich návšteva u nás mala zmysel," tvrdí Sulík.

Koľká trúfalosť - Black Hawk

To, že sa jeho aktivita stretla s nevôľou mnohých politikov, ale aj verejnosti, vie. "Neprekvapuje ma to, ale naozaj som Geissovcov pozval v dobrej viere a s najlepším úmyslom, aby spropagovali Slovensko vo svete a tým pomohli nášmu cestovnému ruchu." Na otázku, či je pravda, že Geissovci mali pôvodne priletieť na Liptov vrtuľníkom Black Hawk, neodpovedal. "Už nepoviem viac nič k ich programu," uzavrel evidentne rozladený politik.

Podľa informácií Plus JEDEN DEŇ ich dnes čaká dnes ešte golf a luxusná rozlúčková večera.

