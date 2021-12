Reakcia polície na tento prípad nahnevala množstvo ľudí. Na sociálnej sieti totiž muži zákona vyzvali obyvateľov, aby sa vyhýbali neosvetleným miestam. „Platí to pre mužov, ale najmä pre ženy, ktoré by nemali nikdy ísť po zotmení samé!“ napísali s tým, aby si bežci dávali na seba pozor. „Stmieva sa už veľmi skoro a je to naozaj nebezpečné,“ dodali.

Toto spustilo na sociálnej sieti množstvo výčitiek policajtom najmä zo strany žien. „Čiže v zime po 3 jedine tak sedieť doma, párať perie a čakať do jari, keď sa dni predĺžia a ženy môžu opäť vyjsť do ulíc,“ napísala Slávka.

Ženy sa cítia dotkuté...

„Čo keby ste sa tak namiesto žien prihovorili k mužom a pripomenuli im, aké tresty im hrozia za napadnutie?,“ pridala sa Michala a v tomto duchu sa niesla celá diskusia. Diskutujúce ženy výzvu policajtov chápu väčšinou ako krivdu a obmedzovanie osobnej slobody.

To, že sa napadnutej žene tentokrát podarilo vyviaznuť bez ujmy však neznamená, že útočníka môžeme podceňovať, upozorňuje bývalý kriminalista a expert na profilovanie páchateľa Matej Snopko.

Policajti musia byť paranoidní

„Tomuto prípadu je treba venovať maximálnu pozornosť. Zo strany polície treba byť doslova paranoidný, pretože to, že páchateľ ušiel, keď napadnutá žena začala kričať, neznamená nič,“ zdôrazňuje odborník.

„Odhaduje sa, že na určitom území každých 5 - 10 rokov funguje jeden sériový vrah. Na Slovesku sa už dosť dlhý čas nič nedialo a každý sériový vrah nejako začína, ani najznámejší slovenský sériový vrah Ondrej Rigo nezačal hneď brutálnymi vraždami železnou tyčou,“ vysveluje Snopko s tým, že takýto človek najprv fantazíruje a potom začne tie fantázie zhmotňovať.

„Väčšinou je to tak, že začína menšími útokmi, presne takými, ako bol prípad v Banskej Bystrici. Netreba za tým vidieť blbečka, ktorý si chcel poobchytkávať nejakú paničku, ale budúceho sériového vraha,“ hovorí kriminalista. „Pokiaľ sa ukáže, že išlo len o nejakého výtržníka, opilca alebo známeho dotyčnej, ktorý ju chcel vystrašiť, tak si môžeme oddýchnuť a otvoriť fľašu šampanského, že sa vlastne nič nedeje,“ dodáva.

„Ale ak to tak nie je, môže prísť mnoho žien o život,“ vystríha odborník. Preto podľa neho žiadny takýto prípad netreba podceňovať.

Upozornenie policajtov bolo podľa Snopka namieste. „Možno, keby som to ja riešil, po rokoch, čo som sa zaoberal sériovými vrahmi a sexuálnymi násilníkmi, možno by som to formuloval trochu inak. Nepovedal by som, aby ženy po zotnemí nechodili von, to sa totiž v zime nedá, ale konkrétne by som povedal, čo nemajú dámy robiť,“ doplnil Snopko.

Tu sú jeho odporúčania:

Nechodiť domov cez staveniská, opustené ulice, podchody

Najlepšie je chodiť domov taxíkom

Ak idete vlastným autom, nezastavujte nikomu cudziemu

Ak sa dá, nepohybujte sa vonku sama, radšej s manželom, kolegami, priateľmi

„Toto obdobie nebude trvať dlho, ale je to maximálne nebezpečná situácia a treba sa tomu prispôsobiť okamžite,“ zdôrazňuje skúsený kriminalista s tým, že treba mať na pamäti, že takýto páchateľ môže postupne aj zmeniť spôsob vykonania činu. Nemusí ženu hneď napadnúť. Môže sa aj prihovoriť, môže predstierať dopravnú nehodu či poruchu auta a keď mu žena chce pomôcť, začne konať. Takže v takejto situácii netreba dôverovať nikomu!

