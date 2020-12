Ministerstvo životného prostredia (MŽP) preverí stanoviská a rozhodnutia okresného úradu a Štátnej ochrany prírody (ŠOP) SR vydané k územnému plánu obce Demänovská Dolina a sprístupní ich na verejnú kontrolu. Po pracovnom stretnutí o budúcnosti doliny to v piatok oznámil štátny tajomník envirorezortu Michal Kiča. Zdôraznil, že ministerstvo využije všetky svoje zákonné kompetencie na to, aby v lokalite nebola bezbrehá výstavba v prospech developmentu.

"Rezort životného prostredia nie je jediným vinníkom súčasného stavu, príčin je určite viacero. Keď požadujeme zodpovednosť od všetkých zúčastnených, sami ju ponúkame. Preto otvárame proces verejnej kontroly doterajších stanovísk rezortu životného prostredia, ŠOP SR, ale aj miestnych orgánov štátnej správy," uviedol Kiča.

Rokovanie s dotknutými stranami ministerstvo zorganizovalo ako reakciu na protesty a petície verejnosti v súvislosti so stavebnými aktivitami v doline. Podľa Kiču nejde o posledné pracovné stretnutie, ale o začiatok dialógu, ktorý by mal viesť k zlepšeniu stavu.

Občianske združenie Pre Dolinu, ktoré spustilo petíciu na záchranu doliny, sa obáva, že plánovaná zmena územného plánu obce by mohla znamenať nadmerné zahustenie výstavby, a tým ohroziť výnimočné prírodné bohatstvo.

"Žiadame vyhlásenie dočasnej stavebnej uzávery, obmedzenie dopravy a zavedenie ekologickej kyvadlovej dopravy z Liptovského Mikuláša,"konkretizoval šéf združenia Pavel Herich.

Riaditeľ ŠOP SR Dušan Karaska skonštatoval, že v procese posudzovania vplyvov na životné prostredie sa nevenovala dostatočná pozornosť napríklad zásobovaniu elektrickou energiou alebo vodnému režimu. "To, čo sa tam deje, je zlyhanie. Je to naše zlyhanie, je to naša hanba. Pred nami stojí výzva, aby sme odstránili nedostatky a zabránili tomu, aby sa čosi podobné opakovalo," povedal.

Petíciu za zastavenie výstavby a reguláciu dopravy v Demänovskej doline do piatka podpísalo vyše 60.000 ľudí. Iniciátori petície avizovali zber podpisov až do konca zimnej sezóny. Problém rozsiahlej výstavby v doline navrhujú riešiť vyhlásením dočasnej stavebnej uzávery.

V rámci aktuálnych príprav nového územného plánu obce požadujú zredukovať rozsah plánovanej zástavby na súčasný zastavaný stav. Pravidelne kolabujúcu dopravu navrhujú vyriešiť celoročnou nízkoemisnou verejnou osobnou dopravou.