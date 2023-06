"Išlo o úsek v dĺžke asi 60 až 70 metrov. Asi 50 obyvatelia z približne 20 usadlostí, ktoré sa tam nachádzajú, sa tak už dva dni po povodni mohli dostať do obce a ďalej," povedal TASR starosta Ján Chromek.

Podľa neho spolupráca obce, samosprávneho kraja i vodohospodárov bola veľmi dobrá. "Všetkým súčinným zložkám sa podarilo za krátky čas vyčistiť a spriechodniť najzasiahnutejšie miesta na toku a zrealizovať aj obnovu štrkového násypu cesty, po ktorom teraz môžu chodiť autá," uviedol.

Na odstraňovaní prvotných škôd sa v častiach Vlkovo a Liešnica podieľali aj desiatky ľudí z obce a okolia. "Nemalú pomoc nám poskytli aj charitatívne organizácie a Červený kríž," dodal Chromek. Obec plánuje v stredu (7. 6.) odvolať už aj druhý povodňový stupeň.

Cesta popod viadukt do časti Liešnica by sa mala kompletne zrekonštruovať a dať do pôvodného stavu v najbližších mesiacoch. "Cesta bola stavaná v roku 2021, financovali sme ju z eurofondov a je poistená, takže s financovaním by nemal byť problém," doplnil starosta.

Povodeň z 23. mája postihla okrem Liešnice aj časť Vlkovo, kde živel zasiahol priamo aj rodinné domy. Poškodil päť, ktoré sa nachádzajú v katastri Kokavy nad Rimavicou, a ďalšie dva patriace k obci Rimavská Píla. Menej postihnutá bola časť Kyseľovo.