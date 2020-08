Plánujete spoznať na jeseň neobjavené miesta Slovenska? Chcete sa okúpať, zašportovať si, zrelaxovať, zažiť kopec zábavy a hier, a to všetko za výhodnú cenu a na jednom mieste? To všetko ponúka Gothal - výnimočný multifunkčný areál rodinného typu v obci Liptovská Osada. Nachádza sa v atraktívnej lokalite na rozhraní Veľkej Fatry a Nízkych Tatier, iba 12 kilometrov od Donovál, len 2,5 hodiny jazdy od Bratislavy.

Obec Liptovská Osada leží 15 km od Ružomberka, na sútoku riek Revúca, Lúžňanka a Korytnica. Prvá písomná zmienka o nej je už v listine kráľa Karola Róberta zo 14. novembra 1340. Píše sa tam o eremitóriu - pustovni, nachádzajúcej sa pri sútoku Lúžňanky a Revúcej, vedľa krajinskej cesty do Zvolena. V obci nájdete napríklad rímskokatolícky barokový kostol z roku 1750 a kostol bývalej československej cirkvi husitskej z rokov 1929-1930. Je tu i chránená prírodná pamiatka Triasový ríf a chránený skalný útvar Žiar.

V okolí Liptovskej osady je veľa turistických trás. Zdroj: archív

Miestnou časťou Liptovskej Osady je Korytnica, kedysi vychýrené kúpele. Dnes už síce na najväčšiu slávu iba spomínajú, ale na prechádzke si môžete pripomenúť bývalú atmosféru miesta, kde oddychovala smotánka rakúsko-uhorskej monarchie a hlavne ochutnať výnimočnú minerálnu vodu, ktorú v 19. storočí v USA ocenili ako najlepšiu v Európe.

Aj v okolí obce je množstvo zaujímavých miest. Napríklad malebné dediny uprostred nádhernej prírody - Liptovská Lúžna a Liptovské Revúce - vychytené miesto oddychu a relaxu Donovaly s viacerými turistickými trasami či Ružomberok s historickými pamiatkami.

Gothal si obľúbia všetci

Takže je jasné, že sem treba prísť na dlhšie. Na ubytovanie je ideálny komplex Gothal v Liptovskej Osade, ktorý navyše ponúka i množstvo aktivít. Na jednom mieste nájdete najmodernejší veľkorysý vodný svet s tromi bazénmi, wellness s tromi saunami, masáže, beauty a relax služby, športové aktivity - fitness s lezeckou stenou, tenis, bedminton, workout ihrisko, bowling, golfový trenažér, požičovňu elektrobicyklov. Neďaleko sú Dve Veže, jediná ferrata na Liptove.

V okolí areálu Gothal môžete športovať. V komplexe vám napríklad požičajú elektrobicykle. Zdroj: archív

Gothal je ideálny pre rodiny s deťmi. Pre najmenších návštevníkov má detský kútik s rozlohou viac ako 100 m2 a detský hrad v blízkosti detského bazéna. Sú tu i dve vonkajšie detské ihriská s preliezačkami a atrakciami od výmyslu sveta, aj atraktívne animačné programy s maskotom pre rodiny s deťmi počas víkendov a prázdnin.

Pre rodiny, aj pre firmy

Čaro pobytu umocní ubytovanie v štýlových a komfortne vybavených liptovských chalupách, ktoré sa inšpirovali tradičnou ľudovou architektúrou, v priestranných apartmánoch alebo v útulných izbách rôznych veľkostí novootvorených penziónov. Gastronomickou dominantou Gothalu je Koliba Liptov, najväčšia koliba na Liptove, ktorá ponúka poctivo po domácky pripravované tradičné slovenské špeciality. Uhostí aj firemné podujatia či rodinné oslavy.

Komplex Gothal sa stal novou športovou a rekreačnou možnosťou v okolí. Zdroj: Peter Korček

Nespočetné možnosti aktivít v areáli rezortu a jeho okolí lákajú do Gothalu aj firemnú klientelu. Kongresy, konferencie, teambuildingy, školenia či kultúrne podujatia nájdu ideálne zázemie v novootvorenom multifunkčnom Kongresovom centre Tis.

A bonus navyše: čarovná jeseň v Gothale s celou rodinou - to nie je len pestrofarebná liptovská príroda a neobmedzený vstup do bazénov, ale aj noc zdarma, ktorú vám pribalia pri pobyte na 2 noci.

Multifunkčný Vodný svet s viacerými ihriskami využívajú aj miestni ľudia, občianske združenia a deti. Zdroj: Peter Korček

