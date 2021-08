Nočná búrka v noci vyčíňala v detskom tábore. Celkovo sa v ňom nachádzalo 104 účastníkov: 80 detí a 24 animátorov.

Podľa prvých informácií mala chlapčeka zabiť konštrukcia stanu, ktorý spadol pri silnej búrke. V tábore sa v tom čase nachádzalo 80 detí. Niekoľkých previezli do nemocníc s ľahkými zraneniami, Jakubka sa, bohužiaľ, zachrániť nepodarilo.

Sú tábory bezpečné?

Na sociálnych sieťach sa mnohí bez škrupúľ pustili do vedúcich aj organizátorov tábora, ktorí vraj mali okamžite zareagovať na zmenu počasia a deti odviezť do bezpečia.

Anketa Myslíte si, že by sa mali sprísniť bezpečnostné opatrenia v detských táboroch? Áno 100% Nie 0% Neviem 0% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný

Podľa kriminalistu Mateja Snopka je jasné, že tragédiu vyšetria veľmi dôkladne „Možno že sa to uzavrie ako živelná pohroma, ale malo by sa skúmať, či bol stan postavený podľa predpisov, svedomite a či nemá konštrukčné vady,“ hovorí Matej Snopko s tým, že vzhľadom na klimatické zmeny si na búrky a aj tornáda budeme musieť zvyknúť a bolo by dobré počítať s tým aj v detských táboroch. „Možno by nebolo zlé oprášiť aj jednu skúsenosť z minulosti, kedy bolo dobrým zvykom, že takýto tábor musel mať do 500 metrov nejakú kamennú stavbu kvôli záchrane v prípade zlého počasia,“ zamyslel sa Snopko.

Hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Žiline Gabriela Kremenová potvrdila, že vyšetrovateľ už začal trestné stíhanie vo veci prečinu usmrtenia. „Ďalšie okolnosti prípadu sú predmetom vyšetrovania. Vzhľadom na citlivosť prípadu nebudeme až do skončenia vyšetrovania poskytovať žiadne bližšie informácie,“ dodala Gabriela Kremenová.

Do diskusie na sociálnej sieti sa zapojili aj Jakubkovi rodičia. Podľa skúseného psychológa Mirona Zelinu je ich reakcia po tragédii prekvapujúco racionálna.

Článok pokračuje na ďalšej strane