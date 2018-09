FOTO Kontroverzná Sheila po zapálenom koráne znova šokuje: Tentoraz odhalila svoje sexi krivky

Kontroverzná Sheila, ktorá sa pred časom vymočila na korán a potom ho podpálila, skončila v policajnej cele. A to kvôli bitke v jednom ružomberskom bare. Za tento skutok sa postavila pred sudcu, ktorý ju posadil do väzenia na šesť mesiacov. Teraz je na slobode a užíva si život plnými dúškami. Pred pár dňami nafotila sexi zábery, ktoré poskytla exkluzívne denníku Plus JEDEN DEŇ.