Umelkyňa na sociálnej sieti uverejnila verše, ktoré venovala "jednému z milovaných miest..." : "Zakikiríkal červený kohút na streche domu Maríny. Vstavaj milá hore, to nehoria zore, to ti blčia komíny! Tvoj príbeh sa druhýkrát písať začne a čítať nikdy neprestane. Zhoreli knihy aj staré básne, a človek v úľaku žasne i hľadí ustráchane, na to, čo vykonali jeho dlane a oheň zobral v nenávratne. Zaženie slzy, zuby zatne...Cíti smútok i odhodlanie... Nech ako Fénix povstane z popola! Len toto prianie, do zhoreného ticha v duchu zavolám..."