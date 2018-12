Príbeh mladej mamičky Anety Bálintovej (29) a jej smrteľne chorého synčeka Patrika (4) z Padaroviec chytil za srdce celé Slovensko. Lekári predpovedali, že chlapček sa dožije len dvoch rokov. Včera mal štvrté narodeniny a denník Plus JEDEN DEŇ patril medzi prvých gratulantov.

Aneta prežila neskutočne ťažké obdobie. Pred 15 mesiacmi prišla o svoju životnú lásku. Csabu († 29) našli bez známok života v ubytovni v Bratislave, kam chodil na týždňovky za prácou v automobilke. Nedávno jej rakovina vzala mamu. Aneta s dvomi malými deťmi ostala sama v dome, ktorý je zaťažený hypotékou a hrozí jej, že príde o bývanie.

Nad rodinou visí hrozba dražby

Aneta žije denne v strachu o život Patrika, ktorý trpí nevyliečiteľnou spinálnou atrofiou. Stará sa aj o staršieho Andrejka (8) a okrem toho sa pasuje s hypotékou na bezbariérový dom, ktorý kúpili ešte s Csabom. No osud im nedoprial tešiť sa zo spoločného bývania. Csaba nestačil zaplatiť banke ani prvú splátku a zomrel.

Starosťami sužovaná mladá žena sa bojí, že ich domček skončí na dražbe. V pondelok sme jej po dlhom čase vyčarili úsmev na tvári. Nič netušiaca mladá mamička sa potešila, keď sme sa objavili pred jej domom v Padarovciach s tortou pre chorého oslávenca Patrika.

„Som dojatá. Také prekvapenie som vôbec nečakala. Dnes som mala veľmi smutný deň, hoci sa teším, že Patrik napriek predpovediam lekárov žije. Veľmi som mu chcela darovať na štvrté narodeniny tortu, no finančne sme na tom tak zle, že som si nemohla dovoliť kúpiť ani tú,“ povedala Aneta.

Čaká na zázračný liek

Obrovský úsmev na tvári mal malý chlapček, ktorý má problémy s imunitou. Musí byť v izolovanom prostredí, nikto nesmie pri ňom ani zakašľať.

„Posledné tri mesiace s ním chodím len na pohotovosť. Kontrola v Banskej Bystrici nedávno potvrdila, že jeho stav je čoraz horší, ale ja stále žijem v nádeji, že v mojom trápení po partnerovi a mame neprídem ešte aj o neho. Verím, že sa stane zázrak a nájde sa liek, ktorý dokáže zachrániť môjho syna a budeme sa tešiť spolu zo života ešte dlhé roky,“ dúfa Aneta.

„Havo, havo,“ tešil sa chlapček torte a rozdával široké úsmevy. Aneta spolu s ním aspoň na chvíľu zabudla na svoje trápenie, hoci realita je čoraz krutejšia. „Bez pomoci vášho denníka a Slovákov, ktorí majú dobré srdce, by som už dnes s Patrikom aj Andrejkom ťažko prežívala,“ hovorí.

Dlh stále rastie

Spolu s deťmi musí vyžiť z rodičovského príspevku a zo sirotských dôchodkov. Ich mesačný príjem je 617 eur. S peniazmi narába opatrne. Za energie zaplatí 225 eur, na lieky a vitamíny pre Paťka musí odložiť každý mesiac rovnú stovku. Na potraviny pre všetkých troch jej viac ako 100 eur neostane. Zhruba 20 eur dá na Andrejkovu školu.

O dom nechce prísť, no dlh každý mesiac rastie. „Stále dúfam, že mi banka dá možnosť to nejako splácať. Nechcem prísť o tento dom. Neviem si ani predstaviť, kam by som s deťmi išla,“ hovorí Aneta.

Teraz je pre ňu prvoradá starostlivosť o Patrika. Verí, že raz splatí aj dlhy, aby jej deti neprišli okrem ocka aj o domov.

Ako môžete pomôcť Anete?

Plus pre ženy je charitatívny projekt denníka Plus JEDEN DEŇ. Jeho hlavným cieľom je pomáhať ženám a matkám, ktoré sa ocitli v núdzi a so svojím ťažkým osudom bojujú samé. Charitatívny projekt spravuje občianske združenie Záleží nám, čo je zárukou odovzdania každého získaného centa a prehľadného použitia vašej pomoci.

Pani Anete môžete pomôcť aj vy.

Kliknite nawww.zalezinam.sk/plusprezeny