Vyšetrovateľ v tejto súvislosti obvinil dve fyzické a jednu právnickú osobu. Právnickou osobou bola zvolenská developerská firma. Jednou z dvoch fyzických osôb bol jej majiteľ J. G. Druhým obvineným bol riaditeľ a konateľ Lesného mestského podniku Ivan Gallo. Znalec vyčíslil škodu z tohto vývozu odpadu takmer na 80-tisíc eur.

Podľa pána Gostíka bol materiál v poriadku, neboli to vraj žiadne tehly, asfalty či iný bordel. Policajná fotografia hovorí niečo iné. Zdroj: Polícia

Prokurátor podal na Okresný súd vo Zvolene obžalobu spomínaných fyzických aj právnickej osoby. Rozhodnutie súdu však Zvolenčanov a dokonca aj prokurátora šokovalo.

„Dňa 13. 9. 2021 bolo rozhodnuté o zastavení trestného stíhania voči obvineným… pretože skutok nie je trestným činom… Súd prihliadol pri rozhodovaní na to, že odpad pozostávajúci zo zmesi betónu, tehál, škridiel a keramiky, ktorý bol obvinenými navezený do lokalít špecifikovaných v obžalobe, tam bol navezený na účely spevnenia lesných ciest... V danom prípade teda k ohrozeniu ani k poškodeniu životného prostredia nedošlo, ani nešlo o odpad, ktorý by bol spôsobilý poškodiť životné prostredie. Proti predmetnému rozhodnutiu podal sťažnosť prokurátor. “ Takto situáciu súd vysvetlil redakcii Plus 7 dní.

Nákres ukazuje, koľko je to 40 nákladných aut odpadu, vyhodeného do lesa Zdroj: Polícia

Podľa názoru viacerých právnikov a aj prokurátora, ktorý dal proti výroku súdu sťažnosť, môže byť argumentácia súdu chybná.

„Škoda predsa vznikla a bola vyčíslená súdnym znalcom údajne až na 80 000 eur. Následnú recykláciu, na ktorú sa obžalovaní odvolávajú, podľa mojich informácií vykonali len po začatí vyšetrovania, navyše s odstupom niekoľkých mesiacov. Podľa môjho názoru to teda na trestnosti skutku nič nemení,“ vysvetľuje poslanec mesta Zvolen aj Banskobystrického samosprávneho kraja Matej Snopko.

Zároveň dodal, že podľa jeho mienky je tvrdenie, že sa nič nestalo, také nezmyselné, ako keby niekto ukradol auto a keď ho prichytili pri čine, tak ukradnuté auto potom vrátil. A súd aj on by drzo tvrdil, že sa nič nestalo.

Navyše keby krajská kriminálka vec neodhalila, nebezpečný stavebný odpad by podľa názoru poslanca bol v hore pravdepodobne doteraz.

