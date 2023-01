Miro pracoval na ministerstve spravodlivosti, kde pôsobil ako koordinátor na projekte Plánu obnovy a odolnosti. Doma mal ročného synčeka Riška a tehotnú manželku Evku, s ktorou sa len v decembri presťahovali do nového bytu.

Rodinná idylka náhle pominula v sobotu, keď nadránom údajne spadol na schodoch v podniku na Bielej ulici v bratislavskom Starom Meste.

„Približne o 2.20 hod. sme prijali na linke 158 oznámenie, v zmysle ktorého sa mal v Starom Meste v Bratislave nachádzať 31-ročný muž, ktorého sa napriek snahe privolanej zdravotnej pomoci nepodarilo zachrániť," informovala polícia s tým, že začali trestné stíhanie vo veci trestného činu usmrtenia.

Jeho kamaráti a kolegovia z ministerstva už rozbehli zbierku na pomoc Mirovej rodine. „Dátum 7. 1. 2023 si budeme pamätať ako deň, keď naše životy opustil náš kolega. Každý, kto ho poznal, ho nazýval ,náš Mirko’, lebo svojou bezprostrednosťou sa dostal pod kožu každému, s kým sa v živote stretol. 31 rokov robil tento svet lepším miestom, rozdával radosť, úprimnosť, ale predovšetkým nádej. Nádej, že žiaden problém nie je taký veľký, aby sme ho nevyriešili. Nádej, že s úsmevom nám tu bude dobre. Nádej, že s úprimnosťou zájdeme ďalej," napísali v spoločnom vyjadrení jeho kolegovia.

K celej udalosti vyjadril ľútosť aj minister spravodlivosti Viliam Karas. „Bol zodpovedným profesionálom a charakterným človekom so srdcom na správnom mieste, čo je vzácna kombinácia," napísal.

Mirov kamarát Tomáš, ktorý s ním trávil piatkovú noc, sa z celej udalosti nevie spamätať. „Vážim si, že som ťa mohol už v detstve spoznať. Motivoval si ma v kariére a bol si pre mňa top kamarát. Sľubujem ti, že tu budem pre tvoju rodinu, kedykoľvek ma budú potrebovať. Budem si ťa pamätať navždy ako v posledný večer, keď sme sa smiali, vtipkovali a krásne úprimne porozprávali,” vyznal sa zo smútku.

Čo presne sa v osudnú noc stalo, už viac komentovať nechcel. „K tej udalosti sa už vyjadrovať nebudem. Som vďačný za to, že to rozbehli, lebo ja by som teraz nemal silu to riešiť," vyjadril sa Tomáš na margo zbierky, ktorú iniciovalo ministerstvo. Zbierku môžete podporiť TU!

